Die Feuerwehr Bad Saulgau ist am Freitag gegen 11.30 Uhr zu einem Einsatz an der Kaiserstraße in Bad Saulgau ausgerückt. In einem Wohnhaus waren das zweite Obergeschoss und das Dachgeschoss verraucht.

„Es gab aber kein offenes Feuer“, sagte Stadtbrandmeister Karl-Heinz Dumbeck, sodass auch keine Löscharbeiten notwendig waren.

35 Einsatzkräfte vor Ort

Fünf Bewohner mussten das Haus evakuiert werden. Sie blieben alle unverletzt. Als Brandursache wird ein technischer Defekt einer Feuerstätte vermutet. Der Einsatz war nach knapp einer Stunde beendet. Das Haus ist weiterhin bewohnbar. Es waren insgesamt 35 Einsatzkräfte vor Ort.