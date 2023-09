Vor etwas mehr als einem Jahr hat die Feuerwehr Bad Saulgau ihr neues Feuerwehrhaus an der Martin-Staud-Straße bezogen. Am 8. Oktober wird die Erweiterung des Gebäudes mit einem Tag der offenen Tür gefeiert.

Viel Eigenleistung

Drei Jahre Planungs- und Bauzeit wurden für den Anbau und die Sanierung des Feuerwehrhauses mit vielen geleisteten Arbeitsstunden und Eigenleistungen gesteckt. Die Investition war aufgrund der knappen räumlichen Verhältnisse dringend notwendig geworden.

Empfohlene Artikel Brennpunkt-Strecken Auf diesen beiden Straßen passieren die meisten Unfälle q Bad Saulgau

Die neue etwa 800 Quadratmeter große Industriehalle mit einem Flachdach wurde quer zur Hauptwache hin gebaut, um dort den Fuhrpark der Feuerwehr zu vergrößern. Neun Stellplätze sind es letztendlich geworden, von denen jeder etwa ein Drittel größer ist als ein Stellplatz im Bestandsgebäude aus dem Jahr 1984.

Hohe technische Anforderungen

Für das beauftragte Architekturbüro Reinhardt & Zyschka aus Ravensburg seien ‐ so Architekt Andreas Reinhardt ‐ vor allem die technischen Schnittstellen eine große Herausforderung gewesen.

Denn speziell die technischen Anforderungen sind bei der Feuerwehr in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Und auch das Aufgabengebiet ist viel größer als früher, weshalb nicht nur der Bau der Fahrzeughalle, sondern auch die Atemschutzwerkstatt sowie die Büroräume ein wichtiger Baustein bei den Planungen gewesen sind.

Los geht’s mit einem Festgottesdienst

All dies will die Feuerwehr am Tag der offenen Tür der Bevölkerung zeigen. Der Tag der offenen Tür startet um 9.30 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Johanneskirche, wo von aus sich anschließend der Festzug zum Feuerwehrhaus bewegt.

Um 11 Uhr segnet Pfarrer Shinto Kattoor das Feuerwehrhaus und die Einsatzfahrzeuge. Es folgen um 11.30 Uhr die Grußworte der Ehrengäste, umrahmt von der Stadtmusik Bad Saulgau. Um 12 Uhr wird ein Mittagstisch angeboten, ehe es das Programm ab 14 Uhr mit Führungen durch das Feuerwehrhaus sowie einer Fahrzeugausstellung und Schauübungen fortgesetzt wird.