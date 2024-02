Fertighaushersteller entlässt Mitarbeiter

Der Fertighaushersteller Kampa muss der schwachen Konjunktur Tribut zollen: Mehreren Mitarbeitern aus der Produktion am Standort Bad Saulgau ist Ende Januar gekündigt worden. Kampa führt die Entlassungen auf die Auftragsrückgänge zurück.

„Wir bedauern natürlich die Entlassungen“, sagt Josef Haas, geschäftsführender Gesellschafter von Kampa. Mit dem Betriebsrat und den betroffenen Mitarbeitern seien aber gute Gespräche geführt worden. Erst vor wenigen Jahren hatte Kampa etwa 2,5 Millionen Euro in Bad Saulgau in neue Hallen und Maschinen investiert und die Produktionsabläufe modernisiert.

Wir kämpfen wirklich um jeden einzelnen Mitarbeiter. Josef Haas

Zuletzt 2023 erhielt die Firma für ihre nachhaltige Holzbauweise und höchste Energieeffizienz nach 2021 zum zweiten Mal die höchste Auszeichnung - den renommierten German Brand Award. Der German Brand Award ist die Auszeichnung für erfolgreiche Markenführung in Deutschland.

Schmerzhafte Entscheidung

Umso mehr schmerzt den Fertighaussteller die Entlassung von 17 Mitarbeitern, wodurch nun knapp unter 100 Mitarbeitern am Standort in Bad Saulgau beschäftigt sind. „Wir kämpfen wirklich um jeden einzelnen Mitarbeiter“, sagt Haas.

Aber der Fertighaushersteller blieb 2023 hinter seinen Erwartungen zurück, hatte 30 Prozent weniger Auftragseingänge als in den Jahren zuvor. „Das geht leider nicht spurlos an uns vorbei“, sagt Haas, der seit zehn Jahren die Geschäfte führt und sich nicht daran erinnern kann, dass die Branche in einer derartigen Krise gesteckt habe.

Die Firma Kampa ging erst kürzlich eine Partnerschaft mit Elk, dem österreichischen Marktführer im Fertighaussegment, ein, um ihre Präsenz in Österreich und Deutschland auszubauen. Die Firma Elk erhielt die Mehrheitsbeteiligung, Kampa bleibt trotzdem ein selbstständiges Unternehmen.

Als die „Schwäbische Zeitung“ Bad Saulgau Mitte Februar über die Partnerschaft berichtet hatte, teilte Kampa auf Anfrage mit, dass alles beim Alten bleiben werde.

Von Entlassungen war nicht die Rede, obwohl zum Zeitpunkt des Interviews den 17 Mitarbeitern bereits gekündigt worden war. „Wir können jetzt wirklich keine negativen Schlagzeilen gebrauchen“, so Haas über die unternehmerische Unruhe, auf die er gerne hätte verzichten können.

Viel weniger Baugenehmigungen

Haas sieht vor allem einen Grund für die schwierige Zeiten in seiner Branche: „2023 sind die Baugenehmigungen im Vergleich zum Vorjahr um 40 Prozent zurückgegangen. Das sind erschreckende Zahlen.“ Der Einbruch bei den Baugenehmigungen für Ein- und Zweifamilienhäuser hat sich demnach weiter verstärkt.

Die Zahl der erteilten Baugenehmigungen rutschte bundesweit erstmals unter die Marke von 4000 Häusern pro Monat - ein neuer Negativrekord. Immerhin verzeichnete der Fertigbau einen geringeren Rückgang bei den genehmigten Häusern und entwickelte sich minimal besser als der allgemeine Markttrend.

Zu hohe Kosten

Diesen Negativtrend wiederum führt Haas darauf zurück, „dass die Kosten und der Zins hochgegangen sind und daher viele Familien nicht mehr so entscheidungsfreudig sind, Geld für ein Kampa-Haus auszugeben, das allen Qualitätsstandards entspricht“, ergänzt Haas, der seinen Frust auch an der Ampelregierung ablässt. „Sie dreht dazu auch noch für Förderungen den Hahn zu.“

Ich habe nicht vor, den Standort in Bad Saulgau aufzugeben. Josef Haas

Die Politik wolle weg von Öl und Gas hin zum Holz. Und trotzdem seien die Rahmenbedingungen äußerst schlecht. „Wir stehen sogar im Branchenvergleich noch ganz gut da. Andere Häuser stehen viel schlechter da als wir“, ergänzt Haas.

Negativtrend setzt sich fort

Und auch für das Jahr 2024 tut sich Haas schwer mit günstigen Prognosen, nachdem sich im Monat Januar der Negativtrend fortgesetzt hat.

„Ich kann nicht sagen, wie es weitergeht.“ Kampa wolle mit allen Mitteln versuchen, weitere Entlassungen zu vermeiden. Mitarbeiter der Produktion würden jetzt beim Kundenservice oder auf den Baustellen mitarbeiten. „Das verlangt ein hohes Maß an Flexibilität und Engagement“, so Haas. „Wir setzen alles daran, dass die Arbeitsplätze erhalten bleiben.“

2023 erhält Kampa noch eine große Auszeichnung – den German Brand Award. Der geschäftsführende Gesellschafter Josef Haas will um jeden Mitarbeiter kämpfen (Foto: Kampa )

Die nächsten Jahre würden auch ausschlaggebend dafür sein, wie sich Kampa in Zukunft aufstellen müsse. Eine Lösung für die Probleme in der Branche sieht Haas noch nicht.

Die Politik sei daher genau so gefordert. Doch Haas betont an dieser Stelle: „Ich habe nicht vor, den Standort in Bad Saulgau aufzugeben.“ Er ist überzeugt davon, dass sich Kampa wieder erholen werde, weil der Fertighaussteller ein tadelloses Produkt anbiete. „Ich sitze momentan aber auch nur in der Glaskugel.“