Die Fußball-Bezirksligisten stecken in der Vorbereitung auf die Rückrunde. Die „Schwäbische Zeitung“ nimmt die Mannschaften unter die Lupe. Was hat sich personell getan? Wie bereiten sich die Mannschaften vor und was sind die Ziele? In Folge acht steht der FC Krauchenwies/Hausen/Göggingen im Mittelpunkt der SZ-Serie.

Schreyeck selbst meldet sich fit

Eine gute Nachricht gab es für den FC Krauchenwies während der Vorbereitung: Spielertrainer Jörg Schreyeck ist wieder im Training und steht in der Rückrunde zur Verfügung - trotz Kreuzbandriss. „Ich bin wieder in die Vorbereitung eingestiegen. Das Knie ist stabil, Stand jetzt muss ich nicht operiert werden“, ist Schreyeck selbst froh.

Dafür muss Schreyeck auf andere Spieler verzichten: Tim Kremer wurde operiert, Jonas Back hat Probleme mit der Hüfte, eine Operation ist wahrscheinlich. Um die kommt Michael Beck mit seiner ausgekugelten Schulter wohl auch nicht herum. Und dann sind da noch die beiden Langzeitverletzten Julian Haberer und Patrick Beck, die schon länger fehlen.

Viele Ausfälle im FCK-Kader

Und so war die Vorbereitung des FC Krauchenwies/Hausen/Göggingen eine echte Testphase. „Natürlich mussten wir in den Freundschaftsspielen Spieler auf verschiedenen Positionen testen“, sagt Schreyeck. Denn klar: Durch die vielen Ausfälle muss die Last der Verantwortung auf viele und mitunter auch andere Schultern verteilt werden. Es sei für die unerfahrenen Spieler nicht immer ganz einfach, sich auf das eigene Spiel zu konzentrieren, angesichts der gestiegenen Verantwortung, so Schreyeck.

Aufgrund der vielen Ausfälle musste sich die erste Mannschaft des FCK 1911 auch bei der zweiten Mannschaft „bedienen“, um entstandene Lücken zu schließen. Schreyeck ist froh, dass er diese Möglichkeit hat und alle zusammenrücken. Mit der Vorrunde ist Schreyeck angesichts der vielen Ausfälle bedingt zufrieden. „Wir hatten durchaus gute Spiele, haben aber nicht so gepunktet, wie wir das wollten“, sagt der Trainer, der für die kommende Saison beim FC Krauchenwies/Hausen/Göggingen bereits zugesagt hat.

Engagement der Mannschaft stimmt

Grundsätzlich gefällt Schreyeck das Engagement der Spieler und der Mannschaft als Einheit. Auch in der Vorbereitung. Denn mit den Testspielen ist der Spielertrainer einigermaßen zufrieden. Auffällig sei, dass sich die Mannschaft gegen höherklassige, erfahrene Landesligamannschaften leichter getan habe, als gegen Mannschaften, die auf Augenhöhe mit den Krauchenwiesern, also zum Beispiel in der Bezirksliga spielen. So siegte der FCK 1911 gegen Harthausen/Scher (2:1) und gegen die F.A.L. (2:1), mühte sich aber gegen den TSV Aach-Linz (2:2) und unterlag Landesligaabsteiger Nusplingen (0:3), der U19 der TSG Balingen (0:3) und Hettingen (2:4).

Ziel ist eine Verbesserung

In der Rückrunde wolle er mit seiner Mannschaft vor allem an der Konstanz arbeiten. Die Mannschaft habe sehr gute Spiele absolviert, aber eben auch andere. „Wir müssen versuchen, in der Rückrunde die Konzentration hochzuhalten“, sagt er. Schließlich will Schreyeck mit seiner Mannschaft den Abstand nach unten halten oder ausbauen. „Ich gehe davon aus, dass man fast 40 Punkte braucht, um sicher den Klassenerhalt zu schaffen“, glaubt er. „Wichtig ist, dass wir am Wochenende gut starten. Mit Öpfingen, Oberdischingen, Sigmaringendorf und Ehingen haben wir ein schwieriges Auftaktprogramm.“

Starke Gegner zum Auftakt

Schreyeck denkt da an die Bandbreite der Gegner. Spitzenteams und Mannschaften in Abstiegsgefahr im Wechsel. Da sei es in der Tat nicht ganz einfach, den eigenen Rhythmus zu finden. Auch weil alle Mannschaften unterschiedlich auftreten und somit unterschiedliche Anforderungen stellen.

„Wir müssen von Beginn an Vollgas geben“, sagt der Trainer. Die restliche Saison sei kurz. Ausfälle, das weiß auch der regionalligaerfahrene Abwehrrecke (Pfullendorf, Balingen), kann sich keine Mannschaft erlauben. Es gelte, den Fokus auf die wesentlichen Dinge zu legen. „Wie gesagt: Jeder muss Verantwortung nehmen. Die gilt es, auf mehrere Schultern zu verteilen.“

Abgänge: keine. - Zugänge: keine. - Trainer: Jörg Schreyeck (wie bisher). - Saisonziel: Klassenerhalt, Mittelfeldplatz. - Meistertipp: SG Öpfingen.