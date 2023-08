Die Fußball–Bezirksliga startet am heutigen Freitag, 25. August in die neue Saison. Sie ist kurz, denn die Liga hat nur 14 Mannschaften. Grund: Zur Saison 2024/2025 wird die Strukturreform, die die Delegierten im vergangenen Jahr auf dem außerordentlichen Verbandstag in Stuttgart beschlossen haben, umgesetzt. Zwölf Mannschaften bleiben für die neuen Bezirksligen übrig. Wir stellen die Mannschaften aus den Bereichen Bad Saulgau und Sigmaringen vor. In dieser Folge den FC Ostrach.

Zehn Jahre in der Landesliga

Zehn Jahre Landesliga, eine halbe Ewigkeit im Fußball, fast eine ganze Spielergeneration. 2012/2013 spielte der FCO letztmals in der Bezirksliga. 2012 begann der Arabische Frühling, feierte Biene Maja ihren 100. (die Romanvorlage), verlor Bayern das „Finale dahoam“ gegen Chelsea, sprang Felix Baumgartner aus der Stratosphäre („I’m coming home“), havarierte die „Costa Concordia“ und Roman Lob startete beim Grand Prix d’Eurovision für Deutschland (Roman wer?).

Jetzt, eine Dekade später, Baumgartner ist längst gelandet und das italienische Schiff seit 2017 verschrottet, machen die „Zebras“ einen Neuanfang in der Bezirksliga Donau. „Es klappt ganz gut“, sagt Ostrachs neuer Trainer Andreas Pulz, der aus Pfullendorf kam, wo er zuletzt die B2–Junioren trainierte. Zuvor hatte er unter anderem für die SpVgg. F.A.L. als Jugend– und Aktiventrainer und bei den Aramäern Pfullendorf zwei Jahre als Aktiventrainer gearbeitet.

Lück vor dem Coemback, Löffler droht OP

Es klappt ganz gut, obwohl zuletzt im Training immer wieder Spieler fehlten, „zeitweise zehn bis zwölf wegen Krankheiten, verletzungsbedingt oder wegen Urlaubs. Aber ich hoffe, dass die Spieler nach und nach zurückkehren“. Wie zum Beispiel Dominik Lück, der nach seiner schweren Gesichtsverletzung — erlitten im Spiel gegen Trillfingen in der Vorsaison — in Kürze wieder einsteigen will. Einen Versuch machte auch Thomas Löffler, doch dem erfahrenen Torwart und Rückhalt droht eine Operation an der lädierten Schulter.

Newcomer steht im Tor, der Jugend eine Chance

So muss im Tor derzeit Leon Pialudis ran — und der vom SC Pfullendorf gekommene Schlussmann macht seine Sache bislang sehr gut. „Er ist 19 Jahre alt, hat Potenzial. Seine fehlende Körpergröße macht Leon durch Sprungkraft und Beweglichkeit wett. Wenn Thomas wieder fit ist, wird das ein guter Konkurrenzkampf. Aber ich rechne in diesem Jahr nicht mehr mit Thomas“, sagt Pulz, der beim FCO auch das Umfeld um die Mannschaft lobt („Sowas gibt es nicht bei vielen Vereinen“).

Pulz führt viele Gespräche

In der Sommerpause war Seelenmassage angesagt. „Die letzten eineinhalb Jahre waren nicht gut. Wir haben viele Gespräche in der Mannschaft geführt, aber auch Einzelgespräche“, sagt Pulz. „Für die Mannschaft spricht ja, dass fast alle Leistungsträger geblieben sind, obwohl es entsprechende Angebote gab, die Zusammengehörigkeit ist super.“ Von zentraler Bedeutung sei, dass das Training wieder Spaß mache. „Wir haben mit durchschnittlich 24 Jahren eine junge Mannschaft, die entwicklungsfähig ist. Die Mannschaft muss aber auch einsehen, dass sie den Kampf annimmt und die Laufbereitschaft an den Tag legt, wie es in der Bezirksliga nötig ist“, deutet Pulz an, dass die Liga 2023/2024 alles andere als ein Spaziergang wird. „Wir wollen die junge Mannschaft weiterentwickeln. Ein Aufstieg ist kein Muss. Wir wollen gut starten, dann wollen wir nach den ersten fünf Spielen mal eine erste Zwischenbilanz ziehen.“

Saljanin in neuer Rolle?

Ihre Chance bekommen sollen auch junge Spieler wie Oliver Baron auf der Position des rechten Verteidigers. Auch Kai Rawe sei eine Option für die erste Mannschaft. „Außerdem habe ich Spieler auf verschiedenen Positionen getestet. Haris Saljanin wird zum Beispiel eher auf der Sechs oder der Zehn zum Einsatz kommen. Entscheidend ist, dass die Mannschaft durch gute Ergebnisse wieder Selbstvertrauen sammelt“, sagt Pulz, dessen Ziel eine Platzierung unter den besten Fünf ist.