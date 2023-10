Der FC Mengen bleibt in der Landesliga an der Spitze dran. Dank eines 2:0-Siegs beim TSV Heimenkirch am, Samstag, bei einer gleichzeitigen Heimniederlage der TSG Balingen II gegen Laupheim, haben die Mengener den Rückstand wieder auf einen Punkt verkürzt.

Campregher lobt das Team

Aber Co-Trainer Mario Cempregher winkt ab. „Wir schauen nur nach uns“, sagte Mario Campregher in der Rückschau des Spiels im Allgäu. Trotzdem gestand er: „Das Spiel in Heimenkirch war von uns überragend, vielleicht eines der besten Auswärtsspiele der vergangenen Jahre. „Wir haben von hinten heraus gut organisiert herausgespielt, hatten einen guten Spielaufbau, waren sehr präsent und sind sehr gut in die Zweikämpfe gekommen.“

Gefühlt waren gerade mal 20 Sekunden gespielt, viele Zuschauer saßen und standen nicht einmal richtig, da hieß es schon 1:0 für die Gäste aus Mengen. Über drei Stationen kam der Ball nach vorne, dort stand Ladislav Varady goldrichtig und traf mit seinem fünften Saisontor zur 1:0-Führung (1.) für die Schwarz-Gelben.

Alex Klotz trifft per Elfmeter

Danach knüpften die Mengener nahtlos daran an, blieben bei schlechtem Wetter mit einem guten Spiel dran. Und nach nicht einmal einer halben Stunde hieß es 2:0. Bei einem Angriff über die rechte Seite drang Tobias Nörz in den Strafraum ein, wurde gelegt, der Referee entschied zurecht auf Elfmeter und Alexander Klotz verwandelte gewohnt sicher ‐ 2:0 für die Gäste (26.).

Kurz vor der Halbzeit hätte der FC Mengen zum 3:0 nachlegen können, verpasste aber die Gelegenheit und sah sich zu Beginn des zweiten Abschnitts heftiger Angriffe der Heimenkirchener ausgesetzt, die unbedingt verkürzen wollten. „Die erste Viertelstunde gehörte den Gastgebern, aber unsere Abwehr stand sicher, auch wenn die Heimenkirchener Druck gemacht haben“, sagte Campregher, der als Chance der Gastgeber einen Weitschuss notierte.

Verdienter Sieg für die Schwarz-Gelben

Nach und nach gewann Mengen aber wieder die Oberhand, besaß Konterchancen, vermochte diese aber nicht ganz sauber fertig zu spielen. „Da haben wir schon zwei, drei Chancen liegen gelassen“, sagte Campregher. Trotzdem stand am Ende ein verdienter, klarer 2:0-Sieg, der auch Mengens Trainer Mario Slawig zufriedenstellen konnte.

TSV Heimenkirch - FC Mengen 0:2 (0:2). - TSV: Großer - Eberle (74. Wucher), Schiegg, Hutterer, M. Kirchmann, Schlachter (28. Oelmayer/81. Ferreiro), Weber, N. Kirchmann (61. Knapp), Karaxha, Huckenbeck (69. Ott), Rasch. - FCM: Eisele - Renger, Ivanesic, F. Dehne, Schaut - Schuler, Hayn (82. Teiber), A. Klotz (58. P. Klotz) - T. Nörz, Bachhofer (66. Schlude) - Varady. - Tore: 0:1 Ladislav Varady (1.), 0:2 Alexander Klotz (26./FE). - Rote Karte: TSVH (90. +3). - SR: Tobias Keck (Lehr). - Z.: 120