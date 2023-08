Sechs Tage nach dem Sieg gegen den SV Ochsenhausen muss der FC Mengen in der Fußball–Landesliga gegen einen weiteren Aufsteiger ran. Die Reise führt am Freitagabend zu Zollern–Meister TSV Harthausen/Scher. Anpfiff auf dem Sportgelände in Harthausen/Scher ist um 18.30 Uhr.

Neues Selbstvertrauen beim FC Mengen

„Natürlich, wenn du auswärts bist, willst du immer was mitnehmen, aber zu sagen, wir fahren dahin, um drei Punkte zu holen, das wäre vermessen“, zeigt sich Mengens Trainer Mario Slawig demütig.

Doch die Stimmung im Mengener Lager hat sich aufgehellt nach dem Erfolg gegen den SV Ochsenhausen. Kein Vergleich mehr zur Vorwoche nach dem 2:6 gegen den FV Ravensburg II. „Die Stimmung ist viel besser als nach dem Ravensburg-Spiel“, sagt Slawig.

Wenn wir im letzten Drittel sind, dann darf auch mal ein Fehler passieren, im letzten Drittel ist Risiko erlaubt. Trainer Mario Slawig

Trotzdem war selbstverständlich nicht alles Gold, was gegen Ochsenhausen an der Ablach glänzte. „Wir müssen an den Abläufen noch mehr arbeiten“, sagt der Trainer. Alles müsse noch selbstverständlicher werden. Nach wie vor fordert er von seiner Mannschaft, mutiger zu spielen. „Wenn wir im letzten Drittel sind, dann darf auch mal ein Fehler passieren, im letzten Drittel ist Risiko erlaubt“, sagt Slawig.

Dennoch dürfe es nicht sein, dass, wie in Ravensburg nach dem 1:2, der Faden komplett reiße, das Negative müsse man wegbekommen. Entscheidend sei, dass solche Dinge wie Fehler die gesamte Mannschaft, das Team auffange. „Einer muss dem anderen helfen.“

Mannschaft ist zu leise

Slawig vermisst bei seiner Mannschaft ein wenig die Lautstärke auf dem Platz, seine Spieler müssten mehr miteinander sprechen. „Deshalb habe ich jetzt Dennis Ivanesic zum Kommandogeber in der Abwehr gemacht, der Mann, der die Abwehr stellen soll, sagen soll, wann sie rausrückt und wann sie sich fallen lässt. Dennis hat die Erfahrung, aber auch die Statur“, und er habe die Präsenz auf dem Platz. „Das traue ich ihm zu“, sagt der Trainer.

Erfahrene Spieler müssen Verantwortung nehmen

Damit hofft Slawig, dass die Abläufe in der Mannschaft etwas mehr Selbstverständlichkeit bekommen. „Natürlich hast du auch Spieler auf dem Platz, die werden nie die Lautsprecher. Aber gerade die erfahrenen Spieler sollen Verantwortung übernehmen“, fordert Slawig.

Der Kader ist groß, fast alle Spieler stehen dem Mengener Trainer zur Verfügung. Angeschlagen ist nur Moritz Hayn, der sich krankgemeldet hat. „Ansonsten sieht es ordentlich aus“, sagt Slawig.

Konrad Schaut ist zurück

Doch abgesehen von Hayn ist der Kader vollständig. Konrad Schaut ist aus dem Urlaub zurück, hat am vergangenen Wochenende in der zweiten Mannschaft gespielt. „Konrad ist noch kein Kandidat für die Startelf, aber er ist schon ein bisschen unsere Allzweckwaffe, er kann Innenverteidigung, auf der Außenbahn, aber auch auf der Sechs spielen“, sagt Slawig. Auch David Bachhofer kehrte am vergangenen Wochenende in die Mannschaft zurück und leitete mit seinem Tor nach einer Einzelleistung den Sieg der Schwarz-Gelben ein.

Den Gegner hat er sich beim Pokalspiel in Riedlingen angeschaut, will aber die Erkenntnisse nicht überbewerten: „Das war wichtig, um zu wissen, welches System die Mannschaft spielt“, sagt er über das Team von Andre Eckstein. „Aber personell kannst du da selbstverständlich keine Rückschlüsse ziehen.“