Der FC Mengen hat am Freitagabend die Partie der Fußball-Landesliga beim TSV Straßberg durch ein Tor in der Nachspielzeit mit 1:0 (0:0) gewonnen. Den Treffer erzielte Patrick Klotz. Er traf nach einem Eckball seines Bruders Alexander Klotz, als ihm mittig vor dem Tor quasi der Ball auf den Fuß fiel (90. +4).

Mengen ist besser

Bis zu diesem Zeitpunkt hatten sich beide Mannschaften weitestgehend neutralisiert. Auf einem schwer zu bespielenden Untergrund erspielte sich Mengen zwar ein Übergewicht, aber keine einhundertprozentigen Chancen heraus. „Die Straßberger haben in einigen Eins-gegen-eins-Situationen immer noch den Fuß dazwischen gebracht“, sagte Co-Trainer Mario Campregher nach der Partie.

Frank reagiert gut

Die Straßberger um Spielertrainer Stefan Bach hatten ihre beste Chance zu Beginn der Schlussviertelstunde. Doch FCM-Torwart Niklas Frank tauchte ab und parierte einen Schuss aus der zweiten Reihe (75.). „Unser Youngster im Tor hat in ein, zwei Situationen sehr gut reagiert und uns vor einem Rückstand bewahrt“, sagte Campregher. „Aber insgesamt, denke ich, geht der Sieg in Ordnung, weil wir mehr für das Spiel getan und etwas mehr investiert haben. Ein Arbeitssieg, der auch unserem Selbstvertrauen gut tut“, sagte Campregher. Durch den Sieg verbessert sich das Team von Mario Slawig in der Tabelle vorübergehend auf Platz vier, Straßberg ist Achter.

FCM-Startelf: Frank - Renger, Ivanesic, Hartl, Schlude - Schuler, P. Klotz - T. Nörz, A. Klotz, Trenkmann - Bachhofer.