Der Gegner von Fußball–Landesligist FC Mengen in der vierten Runde des WFV–Pokals steht nun endgültig fest. Die Mengener empfangen am 1. November, 14 Uhr (Allerheiligen) den Oberligisten SSV Reutlingen. Die Mannschaft des erst 31 Jahre alten Trainers Maik Stingel setzte sich am Mittwochabend im internen Reutlinger Derby beim Landesligisten Young Boys Reutlingen — das Spiel fand im Stadion an der Kreuzeiche, der Heimstätte des Ex–Zweitligisten (zuletzt 2000 bis 2003) statt, mit sehr viel Mühe und einem 1:0–Erfolg durch. Das Tor vor 1500 Zuschauern erzielte Kevin Founes in der 90. Minute. In einem weiteren Spiel am Mittwochabend siegte der Drittligist SSV Ulm beim FV Ravensburg mit 3:0. Die „Spätzen“ müssen nun ihrerseits in der vierten Runde bei den Sportfreunden Schwendi antreten.

TSV Buch (Landesliga 2, 7. Platz) – TSV Oberensingen (Verbandsliga; 6.), SF Dorfmerkingen (Verbandsliga; 1.) – VfR Aalen (Regionalliga, 10.), FSV Hollenbach (Oberliga; 2.) – SG Sonnenhof Großaspach (Oberliga. 1.), VfB Bösingen (Landesliga 3; 4.)- Türkspor Neckarsulm (Verbandsliga, 10.), TSG Backnang (Oberliga; 8.) – Stuttgarter Kickers (Regionalliga, 3.), SG Empfingen (Landesliga 3; 1.) – TV Darmsheim (Landesliga 3; 15.), SF Schwendi (Bezirksliga Riß; 4.) – SSV Ulm 1846 (3. Liga; 5.), SSV Reutlingen (Oberliga; 7.) – FC Mengen (Landesliga 4; 7.). (Ansetzungen können sich noch kurzfristig ändern)