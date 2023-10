Der FC Mengen empfängt eine Woche nach der 1:3-Niederlage bei der TSG Balingen II den SV Baindt (Sa., 15.30 Uhr). Der Aufsteiger vermochte zu Saisonbeginn zu überzeugen, ist aber inzwischen auf Platz 13, also einen Abstiegsplatz abgerutscht.

Zwar war das Ergebnis nicht ganz das, was sich der FC Mengen und sein Trainer Mario Slawig erhofft hatten, trotzdem sagt der Coach: „Wir hatten das Spiel 60 Minuten im Griff. Wir haben den Gegner gut angelaufen, gut gepresst. Die Balinger haben sich lange keine guten Möglichkeiten herausgespielt und konnten nicht ihr gewohntes Kombinationsspiel aufziehen“, sagt Slawig.

Kraft reichte nicht für 90 Minuten

Zu seinem Leidwesen ging der Schlachtplan nur eine Stunde auf. „In der zweiten Halbzeit ist uns auch die Kraft ausgegangen. Einige Spieler kamen aus einer Grippeerkrankung zurück, waren noch nicht wieder auf dem Trainingsstand, um 90 Minuten durchzuhalten. Ich musste viel wechseln“, sagt Slawig.

Und so spielte Balingen II in Halbzeit zwei den Fußball, den sie eben spielen, wenn sie dürfen. Und auch das 3:1 hörte sich deutlicher an, als es war. „Auch angesichts der Tatsache, dass wir auf vier Positionen wechseln mussten, war ich mit der Leistung nicht unzufrieden“, sagt der Mengener Trainer.

Slawig fordert mutiges Spiel

Doch am Samstag wird es ein anderes Spiel. Er erwarte vom SV Baindt ein ähnliches Auftreten wie das des SV Hohentengen. „Und da haben wir uns bekanntlich recht schwer getan“, sagt der Trainer. „Wir spielen hoffentlich anders, mutiger.“

Dennoch warnt Slawig vor Baindt, das von sieben Spielen zwar noch kein einziges gewonnen, aber eben auch erst zwei verloren hat. „Sie haben fünf Unentschieden, unter anderem gegen Ravensburg II und gegen Albstadt. Wenn du gegen die in Rückstand gerätst, wird es schwierig.“

Personell hat sich die Lage in Mengen nicht entspannt. Loris Teiber konnte nicht trainieren. Der Abwehrspieler hat Probleme mit der Leiste. Zu allem Überfluss sind beide etatmäßige Torhüter grippekrank. Dominic Merk hat die ganze Woche nicht trainiert, Tamino Eisele meldete sich in der zweiten Wochenhälfte ab.

Auch Patrick Klotz fehlt

So könnte gegen Baindt die Stunde von Niklas Frank schlagen. „Er hat das Vertrauen der Mannschaft. Aber noch haben wir ja auch ein paar Tage“, sagte Slawig am Donnerstag. Ebenfalls ausfallen wird Patrick Klotz, der grippekrank ist.

Zum Glück sind inzwischen David Bachhofer und Alexander Klotz wieder im Training. Und auch Maximilian Stumpp hat das Training wieder aufgenommen. Vorne dürfte Slawig also genügend Alternativen haben, denn in Balingen spielte auch Tobias Nörz wieder auf der rechten Seite vorne und Levin-Finn Schlude links vorne.

„Und beide haben das sehr gut gemacht ‐ wie in der Innenverteidigung Konrad Schaut und Frank Dehne. Und auch Jonas Renger hat nach längerer Zeit mal wieder von Anfang an gespielt und hinten rechts seine Sache gut gemacht“, lobt Slawig. Ins Team zurückkehren wird Dennis Ivanesic, der zwar noch leichte Probleme mit der Ferse hat, aber wohl trotzdem spielen kann.