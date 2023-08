Mit einem Derby startet der FC Krauchenwies/Hausen/Göggingen in die Saison. Es geht gleich zum Aufsteiger nach Sigmaringendorf (So., 15 Uhr, Sigmaringendorf).

„So weit war die Vorbereitung ganz okay“, sagt FCK–Spielertrainer Jörg Schreyeck. Der Ex–Kapitän und Abwehrchef des SC Pfullendorf war mit dem Engagement seiner Spieler seit dem Trainingsbeginn am 11. Juli ganz zufrieden. „Die Spieler sind mit einer guten Fitness aus der Pause gekommen, die Testspiele waren in Ordnung, auch wenn wir das erste Spiel gegen Harthausen/Scher verloren haben. Aber der Späh–Cup war auch ordentlich“, sagt Schreyeck über die vergangenen Wochen. Jetzt hofft er nur noch, dass die Urlauber nach und nach zurückkommen. „Im August waren doch viele im Urlaub, aber das ist ja normal.“

Der Dreier–Klub wächst zusammen

Schreyeck hofft, dass langsam aber sicher der Integrationsprozess mit dem dritten Fusionsvereins, dem SC Göggingen, abgeschlossen ist. „Ja, das hat vergangenes Jahr ein bisschen Zeit gebraucht, es war doch vieles neu“, aber nun habe man sich aneinander gewöhnt und der Zusammenhalt sei sehr gut. Es „wuselte“ in den vergangenen Wochen ganz schön auf dem Trainingsgelände des FCK, trainierten doch zeitweilig drei Mannschaften — erste, zweite Mannschaft und Reserve — gleichzeitig auf dem Sportplatz. „Wir trennen dann schon, aber der Zusammenhalt ist gut, schließlich machen die Jungs auch abseits des Platzes viel miteinander, kennen sich gut“, lobt Schreyeck die Atmosphäre im Dreier–Klub.

Zweite Reihe kriegt eine Chance

Im Training mit seiner Mannschaft hat Jörg Schreyeck verschiedene Varianten ausprobiert. „Ich habe einige Spieler auf verschiedenen Positionen getestet“, sagt Schreyeck. Auch habe er die Abwesenheit einiger Stammspieler genutzt, um zu testen. So spielten beim Späh–Cup auch einige Akteure, die normal in der zweiten Reihe oder an der Schwelle zur ersten Mannschaft stehen. Generell seien ihm aber ohnehin Testspiele über 90 Minuten lieber, so Schreyeck.

Schreyeck freut sich aufs Derby

Auch der erfahrene Jörg Schreyeck hat Respekt vor der anstehenden Saison, die mit 26 Spielen äußerst kurz sein wird. „Du darfst dir nicht viel leisten, musst von Beginn an eine Konstanz mitbringen.“ Das gelte schon im ersten Spiel am Sonntag gegen den TSV Sigmaringendorf. „Aber generell freue ich mich darauf, dass wir im ersten Spiel ein Derby haben, auch weil sich viele Beteiligte gut kennen“, sagt Schreyeck, der noch längere Zeit auf Patrick und Michael Beck verzichten muss. Angeschlagen ist auch Jonas Back.

Trotzdem peilt der Spielertrainer eine Platzierung unter den besten fünf Mannschaften an. „Vielleicht haben wir ja in der neuen Saison auch das eine oder andere Mal das Spielglück auf unserer Seite, das uns in der vergangenen Saison gefehlt hat. Es ist unser Ziel, den siebten Platz der Vorsaison zu verbessern, wenn es klappt unter die ersten fünf Teams zu kommen“, sagt Schreyeck.