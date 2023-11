Letztmals vor der Bürgermeisterwahl am Sonntag, 12. November, haben sich am Dienstagabend im Stadtforum mehr als 500 Bad Saulgauer bei der Podiumsdiskussion der „Schwäbischen Zeitung“ einen Eindruck von den beiden Kandidaten Raphael Osmakowski-Miller und Roland Schmidt machen können.

Moderiert von den Redakteuren Dirk Thannheimer und Julia Freyda lieferten sich die beiden einen kurzweiligen Schlagabtausch zu sechs Themenbereichen, der auch mit Fragen gespickt war.

Immer wieder aufflammender Konflikt

Verwaltung: Roland Schmidt benennt als Hauptproblem, dass die städtische Verwaltung unter „zwei Köpfen gewachsen“ sei. Er bezieht sich, ohne Namen zu nennen, auf den immer wieder aufflammenden Konflikt zwischen Bürgermeisterin Doris Schröter und dem Ersten Beigeordnete Richard Striegel. „Diese zwei Silos oder zwei Türme gilt es aufzulösen. Doppelfunktionen werden wegfallen, die Verwaltung wird schlagkräftiger.“

Zusammenarbeit mit Striegel

Über die Personalien nach der Wahl wollte Schmidt nicht reden, zumal es sich beim Ersten Beigeordneten um einen Wahlbeamten handelt. Der vom Gemeinderat in sein Amt gewählte Beigeordnete habe aber ein „greifbares Karriereende angekündigt“. Man werde sich nach der Wahl zusammensetzen und den Zeitraum bis dahin genauer bestimmen.

Bei der von den Redakteuren Julia Freyda (links) und Dirk Thannheimer moderierten Podiumsdiskussion der „Schwäbischen Zeitung“ Bad Saulgau liefern sich die beiden Bürgermeisterkandidaten Raphael Osmakowski-Miller (2.v.r.) und Roland Schmidt einen offenen Schlagabtausch. (Foto: Nicole Frick )

Er hat den Lastwagenführerschein

Raphael Osmakowski-Miller hat vom Umstieg von einem Smart auf einen Omnibus keine Angst. Dirk Thannheimer hatte ihn damit konfrontiert, dass er bislang als Bürgermeister von Beuron nur eine kleine Gemeinde geführt habe, bei einer Wahl zum Bürgermeister von Bad Saulgau aber eine größere Verwaltung führen werden. „Ich habe den Lastwagenführerschein.“

Sein Vorteil

Als Bürgermeister in Beuron habe er gute Voraussetzungen für das Amt als Bürgermeister. „Die Themen sind die gleichen und mein Vorteil ist, dass ich die Sachbearbeiter im Landratsamt, dem Regierungspräsidium und den Ministerien kenne.“ Das will er auch für seine Arbeit in Bad Saulgau nutzen. Eine weitere und längere Zusammenarbeit mit dem Ersten Beigeordneten kann sich Osmakowski-Miller durchaus vorstellen.

Wirtschaftsförderung ist Chefsache

Wirtschaft: Raphael Osmakowski-Miller stellt noch höhere Einnahmen bei der Gewerbesteuer in Aussicht. „Ich möchte Wirtschaftsförderung zur Chefsache machen.“ Die Stelle des Wirtschaftsförderers in der Stadtverwaltung soll aber nicht abgeschafft, sondern für die Zuarbeit möglichst noch aufgestockt werden. Bei Gewerbeflächen in der Innenstadt sollen inhabergeführte Geschäfte bei der Pacht entlastet werden.

Stadtbaumeister Roland Schmidt geht in die Offensive. (Foto: Nicole Frick )

Günstige Pachtpreise

Die von der Stadt aufgebrachten Fördermittel bei Projekten der Stadtsanierung sollen eingesetzt werden, um günstige Pachtpreise zu erzielen. Die Fördermittel kämen vom Land und von der Stadt. Damit will er bei inhabergeführten Geschäften für höhere Gewinnmargen und zum Überleben kleinerer Läden beitragen. Eine von der Stadt geplante Sanierung „nur über Sonderabschreibungen“ komme dagegen allein dem Eigentümer zugute.

Bessere Aufenthaltsqualität

Roland Schmidt hält die von Osmakowski-Miller geforderte Förderung von Baumaßnahmen der Stadtsanierung für die Stadt nicht für finanzierbar. Stattdessen will er die Aufenthaltsqualität der Innenstadt verbessern und dadurch den Ladenbetreibern helfen. Das Wohnen in der Innenstadt müsse attraktiver werden, leerstehende Ladenflächen beispielsweise mit Kunst- oder Kulturaktionen neu belebt werden.

Schöne Innenstadt

Wenig Hoffnung machte Schmidt bei der Ansiedlung von großen Frequenzbringern in der Innenstadt. Das große Plus von Bad Saulgau sei aber die schöne, historische Innenstadt mit einer „riesigen Aufenthaltsqualität“. Diesen Schatz gelte es zu pflegen. Aber auch Parken in der und um die Innenstadt soll weiter möglich bleiben.

Geschäftsstelle für Teilorte

Teilorte: Roland Schmidt will mit einer Geschäftsstelle für die Teilorte Stadt- und Ortschaftsverwaltungen einen „Arm der Teilorte“ in die Verwaltung schaffen. Dieser neue Bereich der Stadtverwaltung soll den Ortschaftsverwaltungen im Rathaus stärker Gehör verschaffen. Der neue Bereich soll nach den Vorstellungen Schmidts mit zwei bis drei Personen besetzt werden.

Ehrenamtliches Engagement

Diese „rentierlichen Kosten“ könnten ehrenamtliches Engagement vor Ort weiter stärken. Dazu gehöre aber auch der Kindergarten vor Ort, der auf dem Teilort mehr sei als „eine reine Kinderbetreuungsanlage“, sondern für Kinder die „erste Identifikation mit diesem Ort“.

Mehr Geld für Teilorte

Raphael Osmakowski-Miller hält nichts von neuen Stellen. Er will sich selbst um die Anliegen der Ortsteile kümmern. „Die Stelle für die Ortsteile ist der Bürgermeister.“ Das beim Verzicht auf die Stellen eingesparte Geld will er für die Ortsteile einsetzen, „für das, was sie brauchen“. Mit einer Rechnung zur dafür notwendigen Arbeitszeit attackierte Roland Schmidt dieses Versprechen Osmakowski-Millers. „Wenn Sie das machen, sind sie mit dem Job als Kümmerer ausgelastet“, so Schmidt.

Mit Leidenschaft und Elan

Gegen den Vorwurf, die eigentliche Verwaltungsarbeit dadurch zu vernachlässigen, konterte Raphael Osmakowski-Miller mit seiner Passion für Bad Saulgau: „Wenn man sich mit Leidenschaft und Elan einsetzt, dann ist die Zeit sekundär.“

Vorschlag kommt vom Vorsitzenden

Zukunft: Raphael Osmakowski-Miller bleibt bei seinem Plan, die Landesgartenschau nach Bad Saulgau zu bringen, allerdings wird es kaum während seiner ersten Amtszeit möglich sein, weil die Landesgartenschauen viele Jahre im Voraus vergeben sind. Damit habe er einen Vorschlag des UBS-Vorsitzenden Michael Stephan in einem Interview der „Schwäbischen Zeitung“ aufgenommen.

Raphael Osmakowski-Miller bleibt trotz der Anspannung gelassen. (Foto: Nicole Frick )

Kinder- und familienfreundlichste Kommune

Nach acht Jahren will er Bad Saulgau zur kinder- und familienfreundlichsten Stadt im Landkreis Sigmaringen machen und würde das am liebsten am Ortseingang mit einem Schild dokumentieren.

Reduzierte Hallengebühren

Er setzt sich außerdem für deutlich reduzierte Hallengebühren ein. Ursprünglich hatte er eine vollständige Abschaffung gefordert und das mit der Leistung der Vereine in der Jugendarbeit begründet. Den Sinneswandel begründete er mit dem Neubau der neuen Sporthalle. Einnahmen brauche es, um beim Neubau der Halle die Mehrwertsteuer absetzen zu können. Für eine Neufestsetzung der Gebühren müsse der Gemeinderat seinen Beschluss neu fassen. Er sieht darin kein Problem.

Er hat Verwaltungserfahrung

Auch Bebauungspläne würden von Gemeinderäten immer wieder an neue Bedürfnisse angepasst. „Ich war nie ein angepasster Mensch und ich war nie obrigkeitshörig.“ Gegen den Vorwurf fehlender Priorisierung wehrte er sich: „Das Bürgerprogramm ist nicht für die nächsten zwei, sondern für die nächsten acht Jahre.“ Nach dem Studium an der Hochschule der Polizei und als Bürgermeister von Beuron brauche er niemandem beweisen, dass er Verwaltungserfahrung habe.

Wo Wohnen Spaß macht

Roland Schmidt will an diesem Grundsatzbeschluss des Gemeinderats nicht rütteln und hält es für problematisch, das „zum Wahlkampfthema“ zu machen. Er sieht Bad Saulgaus Zukunft als „leuchtende Schul- und Sportstadt, als Heil- und Kurstadt, als Wohnlandschaft, wo Wohnen Spaß macht“. Er selbst beschrieb sich als durchaus distanziert, er wahre „eine gewisse persönliche Distanz auch zur Verwaltungsmannschaft“.

Das Interesse ist riesig: Nur wenige Minuten nach der Saalöffnung ist das Stadtforum am Dienstagabend voll besetzt. (Foto: Nicole Frick )

Fähigkeit zur Empathie

Er verfüge aber auch über die Fähigkeit zur Empathie und könne sich in andere gut hineinversetzen. Schmidt warf seinem Wettbewerber vor, den Haushalt mit Projekten aus seinen Gesprächen mit Bürgern so sehr zu überfrachten, sodass für die wichtigsten Projekte wie die Sanierung der Schullandschaft und Projekte der Pflege wegen fehlender Finanzen blockiert oder verzögert werden könnten.

Konzept auf den Weg bringen

Bildung: Roland Schmidt sieht in der Neuorientierung der Bildungslandschaft neben der Neuordnung der medizinischen Versorgung den Investitionsschwerpunkt in den nächsten Jahren. Die eigentlich auf vier oder fünf Züge ausgelegte Berta-Hummel-Schule steure nun auf dem siebten Zug zu. „Das ist so, wie wenn man ein Gerät über Jahre auf Überlast fährt.“ Man müsse schnell ein kraftvolles schulisches Konzept auf den Weg bringen. „Andernfalls fahren wir den Grundschulstandort Kernstadt ordentlich gegen die Wand.“ Für die Kernstadt brauche es deshalb einen neuen Grundschulstandort.

Platz beim Hallenbad

Dafür geeignet hält er einen Platz in der Nähe des Hallenbades. Zweiter Brennpunkt ist der Walter-Knoll-Schulverbund. Von den Beteiligten gewünscht sei eine „Ein-Haus-Lösung“ im Schulhaus B, der früheren Brechenmacher-Schule. Die Realschule können im Rahmen des Quartierskonzepts 2030 eventuell für Wohnen genutzt werden.

Marode Schule

Raphael Osmakowski-Miller betont die marode Situation an der Walter-Knoll-Schule und benennt den Schülerschwund beim Walter-Knoll-Schulverbund mit derzeit 50 Anmeldungen als ein Problem. „Wenn sich das so fortsetzt, dann steht die Brechenmacherschule irgendwann sowieso leer.“ Die Berta-Hummel-Schule sei mit 600 Schülern zu groß und laufe Gefahr, zur Brennpunktschule zu werden.

Kein Neubau

Auf den Neubau einer Grundschule will er verzichten, setzt sich für kleine dezentrale Schulen ein. Das Grundstück vor dem Hallenbad erscheint Osmakowski-Miller für eine neue Grundschule außerdem deutlich zu klein.

Tourismus: Raphael Osmakowski Miller will für den Tourismus das Wasser der Sonnenhof-Therme stärker bewerben. Das müsse in den Vordergrund gestellt werden. Es sei nicht notwendig, dass die Therme „wie die eierlegende Wollmilchsau“ alles anbiete. Der Kernbereich des Bades soll aber in einem sehr guten Zustand gehalten werden.

Energie fließt in Teich

Roland Schmidt will das Bad energieautark machen. Ein Großteil der Energie fließe derzeit in den Abwärmteich. Die Autarkie wäre nicht nur gut für die Nachhaltigkeit und die Energieeffizienz, sondern trage auch zu einem wirtschaftlich positiven Ergebnis bei. Für Schmidt ist keine große Saunalandschaft zur Attraktivitätssteigerung notwendig. Aber der Kern des Bades müsse gepflegt und erhalten werden.

Fazit: Nach einem wenig glücklichen Auftritt bei der Kandidatenvorstellung zeigte sich Roland Schmidt am Dienstag sehr angriffslustig. Bei seinem Kontrahenten stellte er wiederholt die Kompetenz für die Führung der Verwaltung, bei Prioritätensetzung und Finanzen infrage. Die Frage der Gegenfinanzierung der von Schmidt favorisierten neuen Personalstellen für die Ortsteile blieb allerdings unbeantwortet.

Menschliche Qualitäten

Raphael Osmakowski-Miller stellte seine menschlichen Qualitäten, seine Beziehungen und sein manchmal unkonventionelles, aber auch erfolgreiches Auftreten gegenüber Sachbearbeitern und Vertretern auf höheren politischen Ebenen in den Vordergrund. Viele beispielhaften Erzählungen von Einzelfällen aus der Praxis als Beuroner Bürgermeister waren aber kaum auf Bad Saulgau zu übertragen.

Die Fragerunde

Alfred Härle, CDU-Mitglied im Gemeinderat und stellvertretender Vorsitzender im Aufsichtsrat der Tourismusbetriebsgesellschaft und Sonnenhof-Therme wollte von Raphael Osmakowski-Miller wissen, wie er sich die künftige Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat vorstellt, nachdem er Informationen aus nichtöffentlicher Sitzung öffentlich genannt hatte.

Dazu gehört ein 150.000 Euro teures Gutachten über die Zukunft der Therme. Als Bürger der Stadt sei er im Gegensatz zu Gemeinderäten nicht zur Geheimhaltung verpflichtet. Die Themen, die nichtöffentlich verhandelt werden, will er künftig sowieso enger fassen. „Wir müssen in Zukunft mehr öffentlich diskutieren.“ Dazu gehöre auch die Beratung über Gutachten und Kosten. Länger thematisiert er die Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat. „Dort gibt es ein paar Leute, die hassen mich“. Er seinerseits habe aber einen fairen Wahlkampf geführt.

Alfred Härle steht am Mikrofon, um seine Frage zu stellen. (Foto: Nicole Frick )

Richard Gruber kritisierte Raphael Osmakowski-Miller für die mangelnde Wertschätzung und Respekt den Leistungen von Gemeinderat und Bürgermeisterin während der beiden vergangenen Amtsperioden, etwa bei den Anstrengungen um die Ansiedlung des MINT-Exzellenzgymnasium. Er habe nicht immer alles auf dem Schirm, entschuldigte sich Raphael Osmakowski-Miller. Er stehe aber voll hinter dem Projekt. „Mangelnde Wertschätzung“ sei da weit hergeholt.

Eine Zuschauerin äußerte ihre Sorge, dass im Falle, dass Roland Schmidt nicht gewählt wird, Bad Saulgau einen Stadtbaumeister verliert. Roland Schmidt machte klar, dass er nach einer Übergangsphase im Falle einer Niederlage Bad Saulgau verlassen werde.

Dafür nannte er zwei Gründe. Zum einen wolle er eine Konstellation wie die derzeitige mit zwei konkurrierenden Personen im Führungsteam der Verwaltung verhindern. Zum anderen halte er die Stadt im Falle eines Sieges seines Konkurrenten für unmöglich, die Dinge zu tun, die für die Stadt wichtig sind. „Wenn nur die Hälfte der Projekte (von Raphael Osmakowski-Miller) realisiert werden, dann ist die Stadt gelähmt.“

Medizinische Versorgung

Über eine Publikumsfrage kam auch die medizinische Versorgung auf den Tisch. Roland Schmidt sieht Bad Saulgau gut dafür gerüstet, dass Bad Saulgau doch noch im Zuge der Krankenhausreform ein Level-1-Krankenhaus bekommen könnte.

Denn zum einen habe die Stadt sich die Immobilie gesichert, um anderen seien die Planbetten beim Krankenhaus in Bad Saulgau geblieben. Für die Ärzte schwebt ihm ein medizinisches Versorgungszentrum, eventuell in der Trägerschaft der Kommune vor. Raphael Osmakowski-Miller bezweifelt diese Möglichkeit.

Für ihn steht der Ausbau eines Versorgungszentrums mit Ärzten, die ansprechbar sind, an oberster Stelle. Zudem sei wichtig, das Rettungswesen und die 24-Stunden-Bereitschaft für Bad Saulgau zu sichern. Für ein Level-1-Krankenhaus müsse so viel vorgehalten werden, „was wir und das nicht leisten können, auch finanziell nicht“.

Dr. Adolf Maier sah das ebenfalls kritisch. Die Kosten, die eine Gemeinde für sein solches Krankenhaus für das Vorhalten der Infrastruktur vorstrecken müsste, bezifferte er mit einem Millionenbetrag. Für Roland Schmidt wäre ein Krankenhaus auch für diesen Betrag finanzierbar, weil es das wert sei.