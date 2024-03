„Fähre“ Bad Saulgau zeigt malerische Reflexionen

In der Städtischen Galerie „Fähre“ wird am Sonntag, 17. März, um 11 Uhr die Ausstellung „Reflexion und Wirklichkeit“ des Esslinger Künstlers Werner Fohrer eröffnet. Zur Begrüßung spricht Galerieleiter Andreas Ruess; Hashim Hashimov aus Friedrichshafen begleitet die Vernissage musikalisch am Klavier.

Seit über 40 Jahren arbeitet sich Werner Fohrer mit Farbe und Pinsel, aber auch Airbrush-Pistole an der Wirklichkeit ab und hat dabei zu einer fotorealistisch geprägten, aber unverwechselbaren Bildsprache gefunden. Die Ausstellung zeigt einen Überblick über Werner Fohrers Schaffen aus den vergangenen 15 Jahren und dokumentiert damit seine besondere Stellung im Bereich der gegenständlich-realistischen Malerei im deutschen Südwesten. Die Ausstellung dauert bis 26. Mai und ist geöffnet jeweils dienstags bis sonntags von 14 bis 17 Uhr.