Fabrikgespräch zum Thema Krisenprävention

Im Rahmen eines weiteren Fabrikgesprächs der Wirtschaftsförderungs- und Standortmarketinggesellschaft Landkreis Sigmaringen mbH sind am 31. Januar bei den Stadtwerken Bad Saulgau die Themen Energieversorgung und Krisenprävention behandelt worden.

Zunächst begrüßte der Betriebsleiter der Stadtwerke, Richard Striegel, die Gruppe von knapp 20 Teilnehmern und stellte die Stadtwerke, ihre Organisationsstruktur sowie ihre Handlungsfelder vor. In seinem anschließenden Vortrag skizzierte er das Aufgabenspektrum der Stadtwerke in Bezug auf die Aspekte Krisenvorsorge und Energieversorgung. Gerade in Krisenzeiten im Zuge von steigenden Energiekosten und politischen Konflikten seien Versorgungssicherheit und Vertragstreue essenziell. Die Stadtwerke hätten als Teil der kommunalen Infrastruktur das erklärte Ziel, auch bei außerordentlichen Ereignissen für ein funktionierendes Versorgungssystem permanent handlungs- und entscheidungsfähig zu sein.

Die Entwicklungen an den Energiemärkten, die Unsicherheiten bei der Verfügbarkeit von Gas seit Beginn des Ukraine-Krieges ebenso wie die Gefährdung der Stromversorgung nach dem Abschalten zahlreicher konventioneller Kraftwerke und dem laufenden Zubau volatiler Einspeisungen verdeutlichen, wie krisenanfällig die deutsche Energieversorgung geworden ist. Gleichzeitig häufen sich außergewöhnliche Wetterereignisse, heißt es in der Mitteilung der Wirtschaftsförderer. Vor diesem Hintergrund erläuterte Stadtbrandmeister Karl-Heinz Dumbeck, wie wichtig der Aufbau resilienter Versorgungsstrukturen sowie die enge Kooperation aller kommunalen Beteiligten für die Sicherheit der Bevölkerung sowie der Unternehmen sei. Sein Appell war daher auch, dass Unternehmen vorausschauend Maßnahmen für die eigene Krisensicherheit entwickeln sollten.

Die Umsetzung der Energiewende und der Ausbau erneuerbarer Energien vor Ort bilden eine weitere zentrale Aufgabe der Stadtwerke. Der technische Leiter der Stadtwerke, Johannes Übelhör, zeigte anhand des Aufbaus der Fernwärme in Bad Saulgau und der Sicherung der Trinkwasserversorgung auf, wie sich die Bad aulgauer durch diese Projekte neben dem wichtigen Beitrag zum Klimaschutz unabhängiger von externen Ressourcen machen.

Nach dem Vortrag folgte eine Betriebsbesichtigung der Sonnenhof-Therme, die ein Eigenbetrieb der Stadt Bad Saulgau ist. Hierbei erhielten die Teilnehmer einen Einblick in die komplexe Bädertechnik der Therme und die Vielzahl der Anlagen und Geräte, die für den Betrieb des Bades im Einsatz sind.