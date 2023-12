Bad Saulgau

Evangelischer Kirchenchor veranstaltet Advents- und Weihnachtskonzert

Bad Saulgau

Der evangelische Kirchenchor lädt zum Weihnachtskonzert. (Foto: Eugen Kienzler )

Der Engelsruf „Gloria in excelsis deo“ ist der Titel des diesjährigen Advents- und Weihnachtskonzertes des evangelischen Kirchenchors Bad Saulgau am dritten Adventssonntag, 17. Dezember, um 17 Uhr in der evangelischen Christuskirche.

Veröffentlicht: 11.12.2023, 15:38 Von: Eugen Kienzler