Eskalation nach Bächtlefest: Mann attackiert 23–jährige Frau

Am Samstag ist es in der Nacht gegen 2.15 Uhr im Uferweg in Bad Saulgau zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen, bei der sich beide Kontrahenten leicht verletzten. Das teilt die Polizei mit. Laut den Schilderungen befand sich das 23–jährige weibliche Opfer mit mehreren Verwandten im Bereich des städtischen Bauhofs auf dem Nachhauseweg vom Bächtlefest, als sie von einer circa 15–köpfigen Personengruppe angegangen wurden.

Nachdem aus der Gruppe heraus Steine in Richtung der Opfergruppierung geworfen wurden, versuchten diese über die Moosheimerstraße bis zum Uferweg fliehend sich der Situation zu entziehen.

Dort wurden sie jedoch durch die 15–köpfige Gruppierung eingeholt und es kam zur handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen einem 19–jährigen Haupttäter und der 23–Jährigen. Verletzungen an Armen und im Kopfbereich waren die Folge. Trotz sofortiger Fahndung konnte die 15–köpfige Personengruppe nicht mehr ausfindig gemacht werden.