Die Bewerbungsfrist für die Bürgermeisterwahl in Bad Saulgau am 12. November ist am Montagabend abgelaufen. Zur Wahl stehen zwei Kandidaten: Raphael Osmakowski-Miller und Roland Schmidt.

Einer der beiden Männer wird demnach Nachfolger von Amtsinhaberin Doris Schröter, die nach 16 Jahren aufhört. Die öffentliche Kandidatenvorstellung ist am Mittwoch, 25. Oktober, um 19.30 Uhr in der Stadthalle.

Erster Bewerber ist 52 Jahre

Raphael Osmakowski-Miller hat als erster Kandidat seine Bewerbung abgegeben, für die nach dem neuen Kommunalwahlrecht 25 Unterstützungsunterschriften notwendig sind. Osmakowski-Miller ist 52 Jahre alt, verheiratet, hat zwei Kinder ‐ Luis (20) und Maren (17) ‐ und ist hauptberuflich Polizeihauptkommissar beim Polizeirevier Bad Saulgau und seit 2011 ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Beuron.

Der gebürtige Bad Saulgauer ist zudem Zunftmeister der Dorauszunft Saulgau. Osmakowski-Miller hatte bereits Anfang des Jahres seine Kandidatur bekannt gegeben.

Niederlage gegen Klaus Burger

Er begründet seine Kandidatur damit, dass er diese Stadt wie kaum ein anderer liebe. „Egal, was ich in meinem Leben bisher in Bad Saulgau bewegen durfte, es bewegte sich immer in die richtige Richtung“, so Osmakowski-Miller, der als parteiloser Kandidat antritt, nachdem er 2021 auf eigenen Wunsch aus der CDU ausgetreten war. Ein Jahr zuvor wollte er CDU-Landtagskandidat werden, verlor aber mit 33 Prozent der abgegebenen Stimmen gegen Klaus Burger.

Verfahren beschleunigen

Seine drei Themenschwerpunkte sind die Gesundheit, die Bildung und die Wirtschaft. „Mein Ziel ist es, in den nächsten drei Jahren zwei Hausärzte in der Kernstadt anzusiedeln“, ergänzt Osmakowski-Miller, dessen weiterer Wunsch ein Naturfreibad beim Hallenbad. Außerdem will er einen Jugendgemeinderat einrichten. Um seine Ziele zu erreichen, will er den Dienstleistungsgedanken im Rathaus verfestigen und die Verfahren beschleunigen.

Stadtbaumeister seit Oktober 2020

Der zweite Kandidat heißt Roland Schmidt ‐ seit Oktober 2020 Bad Saulgaus Stadtbaumeister. Schmidt, verheiratet mit Margit Wagner, Fachärztin für Allgemeinmedizin, und Vater von zwei erwachsenen Söhnen, hat in den vergangenen drei Jahren die Stadt Bad Saulgau schätzen gelernt.

„Die Stadt Bad Saulgau und ihre Teilorte stehen vor gewaltigen Herausforderungen und gleichzeitig auch großen Chancen“, sagt Schmidt, der bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. „Es braucht jetzt eine Führungsperson, die ein kompetentes und engagiertes Rathausteam hinter sich hat und es wertschätzt“, so Schmidt.

Seine bisherige Laufbahn

Der 53-Jährige will auch von seinen beruflichen Erfahrungen profitieren, die er in seiner bisherigen Laufbahn gesammelt hat. Vor seinem Wechsel nach Bad Saulgau war er vier Jahre lang Stadtbaumeister der Stadt Gersthofen bei Augsburg. Als eines seiner wichtigsten Ziele legte Schmidt bereits bei seinem Amtsantritt die Stadtentwicklung fest. „Es geht darum, Stadt-, Landschafts- und Verkehrsplanung miteinander zu versöhnen.“

Ebenfalls parteilos

Schmidt ‐ ebenfalls parteilos ‐ informierte die Mitarbeiter im Rathaus und die Fraktionen im Gemeinderat in der letzten Septemberwoche über seine Kandidatur. Sein erster Wohnsitz ist aktuell Altenstadt bei Illertissen. Im Falle eines Wahlsiegs werde er mit seiner Frau den Lebensmittelpunkt so wählen, dass es für Bad Saulgau das Beste sei.