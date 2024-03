Dieses tragische Unglück hat das Familienleben von einer Sekunde auf die andere auf den Kopf gestellt: Beim Oktoberfest am Tag der Deutschen Einheit in Lampertsweiler büxte Florian wenige Wochen vor seinem zweiten Geburtstag aus und ertrank fast in einem Teich. Der kleine Junge lag drei Wochen lang auf der Intensivstation.

Heute befindet er sich in der Rehaklinik in Vogtareuth. Aufgrund seiner gravierenden Hirnschäden wird er vermutlich sein Leben lang schwerstbehindert bleiben. Ein Freundeskreis richtet ein Spendenkonto für Florian, seine jüngeren Zwillingsbrüder und seine Eltern aus Bad Saulgau ein. Das Geld kann die vom Schicksal getroffene Familie gut gebrauchen.

Gemütliche Stunden beim Oktoberfest

Roland Schulze und seine Partnerin Manuela Mayer würden den 3. Oktober 2023 am liebsten aus ihrem Gedächtnis streichen. Seit diesem Tag, an dem Florian unbeobachtet in den Teich fiel, „ist von meiner eigenen Person nicht mehr viel übrig geblieben“, sagt Roland Schulze.

Wir haben ihn eine ganz kurze Zeit aus den Augen verloren. Roland Schulze

Dabei wollten er und seine Freundin, die damals knapp acht Monate alten Zwillinge Adrian und Bastian sowie die Großeltern nur ein paar gemütliche Stunden beim Oktoberfest in Lampertsweiler verbringen. „Florian ist sehr feuerwehraffin und sehr neugierig“, sagt Roland Schulze. Zur Mittagszeit, als sich eine große Menschentraube vor dem Rathaus bildete, war Florian plötzlich verschwunden. „Wir haben ihn eine ganz kurze Zeit aus den Augen verloren“, so der 46-Jährige.

Der Freundeskreis der Familie, Karl-Heinz Dumbeck, Claudia Kolb-Lang (hinten rechts), Susanne Ailinger (vorne links) und Marion Stärk richten ein Spendenkonto für Florian ein. (Foto: Dirk Thannheimer )

Die Familie und etliche Feuerwehrleute starteten sofort eine Suchaktion nach dem kleinen Jungen, eilten zum Erlebnishof Dreher und zum Feuerwehrauto. Doch Florian ging in eine andere Richtung, machte sich alleine auf den Weg zu einem etwa 50 Meter entfernten Teich auf einem Privatgrundstück - erst neu angelegt, von außen schwer einsehbar und knapp ein Meter hoch.

Florians Oma fand kurze Zeit später ihren hilflosen Enkelsohn im Teich, zog ihn heraus. „Als ich die Schreie von ihr hörte, wusste ich, dass etwas Schlimmes passiert war“, sagt der Vater, der zum Teich eilte und versuchte, seinen Sohn zu reanimieren. Als Krankenpfleger kennt er sich damit aus.

Florians Herz schlägt nicht mehr

Notärzte lösten ihn bei der Reanimation ab, brachten Florian mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Ravensburg. Doch Florians Herz schlug nicht mehr, seine Pupillen zeigten keine Reflexe mehr. „Unser Junge war eigentlich klinisch tot.“ Noch am gleichen Tag trafen die Eltern die Entscheidung, ihren Sohn im Falle eines Hirntods zur Organspende freizugeben.

Doch Florian kämpfte sich im Krankenhaus ins Leben zurück, hatte einen gewissen Grad an Vitalfunktion. Einen Tag nach dem Unglück war sein Hirn wieder leicht aktiv, seine Gliedmaßen bewegten sich.

Er wurde auf die Intensivstation der Uniklinik in Tübingen verlegt, war aber noch lange nicht außer Lebensgefahr. Denn er hatte eine schwere Lungenentzündung, weil er Teichwasser mit vielen Keimen schluckte. Bis heute weiß niemand, wie lange Florian unter Wasser war. Anhand seiner Körpertemperatur konnte aber festgestellt werden, dass er etwa 20 Minuten mit dem Wasser in Kontakt war.

Drei Wochen auf der Intensivstation

Drei Wochen lag Florian auf der Intensivstation, ehe er einen Platz in der Rehaklinik in Vogtareuth beim Chiemsee bekam - ohne Wartezeit. „Das haben wir unserem jetzigen Bürgermeister Raphael Osmakowski-Miller zu verdanken“, ergänzt Roland Schulze. Mittlerweile ist Florian etwas mehr als fünf Monate in der Rehaklinik - immer in Gesellschaft von einem Elternteil.

Sein Vater verbringt mehr Zeit in Vogtareuth als Zuhause in Bad Saulgau, pendelt hin und her, wechselt sich mit seiner Freundin ab. „Wir müssen uns ja auch um die Zwillinge kümmern“, sagt er. Dankbar ist Roland Schulze auch seinem Arbeitgeber Vinzenz von Paul. „Er hält mir komplett den Rücken frei, was nicht gerade selbstverständlich ist.“ Seine Freundin ist derzeit noch in Mutterschutz.

Manchmal hat er einen neutralen Gesichtsausdruck und manchmal lächelt er sogar. Roland Schulze

Und wie geht’s Florian heute? „Er ist ein schwerstbehindertes Kind“ - ein kleines Kind, das bettlägrig ist, das nicht reden kann, das künstlich ernährt werden muss, weil es keine Schluckreflexe hat, das immer wieder epileptische Anfälle hat, das beamtet werden muss, das aber mit Mimik auf sein Umfeld reagiert. „Manchmal hat er einen neutralen Gesichtsausdruck und manchmal lächelt er sogar.“

Große Herausforderung für die Eltern

Das tragische Unglück stellt die Eltern vor besondere Herausforderungen. „Alles, was je davor war, ist nicht mehr da.“ Die Familie braucht ein neues Auto - ein größeres und flexibel umrüstbares Auto mit viel Stauraum, um darin einen Rollstuhl und sämtliche medizinischen Hilfsmittel zu platzieren.

Und die Eltern denken darüber nach, ihren Sohn Florian in eine Spezialrehaklinik in die Slowakei zu bringen. Die Familie will nichts unversucht lassen, damit Florian Fortschritte macht. „Es ist aber sehr fraglich, ob die Krankenkasse den Reha-Aufenthalt bezahlt.“

Umso mehr sind die Eltern froh und sehr dankbar, dass ein Freundeskreis ein Spendenkonto auf der Internetplattform „Go fund me“ einrichtet. Zu den Initiatoren dieser Spendenaktion zählt auch Susanne Ailinger, eine frühere Arbeitskollegin von Manuela Mayer. „Bei solch einem Schicksalsschlag sollte man nicht auch noch in finanzielle Not geraten“, sagt Ailinger. Bei all dem, was der Familie in der Zukunft bevorstehe, „können nur Spendengelder helfen“, ergänzt sie.

Mehrere Treffen im Feuerwehrgerätehaus

Mit ins Boot genommen wurden auch Claudia Kolb-Lang, Marion Stärk sowie Bad Saulgaus Stadtbrandmeister Karl-Heinz Dumbeck. Die Vier haben sich bereits mehrere Male im Feuerwehrgerätehaus getroffen, um die Details zu besprechen und die Aufgaben für die Spendenaktion zu verteilen. Für Karl-Heinz Dumbeck sei es eine Herzensangelegenheit, die Spendenaktion und damit den kleinen Florian zu unterstützen.

Ich kann da als Mensch nicht länger zuschauen, sondern will handeln. Karl-Heinz Dumbeck

Vonseiten der Feuerwehr sei schon früh der Gedanken gewesen, was für die Familie zu tun. Dumbeck war selbst bei der Suchaktion nach Florian im Lampertsweiler dabei. „Diesen Tag werde ich leider nie vergessen.“ Das tragische Unglück habe ihn als Privatperson sehr betroffen gemacht. „Ich kann da als Mensch nicht länger zuschauen, sondern will handeln“, so Dumbeck.

Magen muss operiert werden

Indes wollen die Eltern im Juni ihren Sohn mit nach Hause nehmen. „Wir sind bereit, den größten Teil der Pflege selbst zu übernehmen“, sagt Roland Schulze, dessen Partnerin Arzthelferin ist. Aber zuerst steht für Florian im April noch eine Operation des Magens bevor.

Und wenn der kleine Junge weiter so tapfer bleibt, soll er mit seinen kleinen Brüdern in Bad Saulgau aufwachsen.

Spendenaktion So kann geholfen werden Der Familie des kleinen Florian kann wie folgt geholfen werden: www.gofund.me/b975891d oder über die Caritas Biberach-Saulgau: IBAN: DE51 6545 0070 0000 0185 97, Kreissparkasse Biberach BIC: SBCRDE66. Verwendungszweck: Florian Mayer. Ab einem Betrag von 300 Euro ist eine Spendenquittung möglich. Bitte Adresse auf der Überweisung angeben. Darunter reicht der Kontoauszug. Weitere Informationen, Anregungen oder Rückfragen sind auch möglich per E-Mail unter [email protected].

Denn auch Roland Schulze sehnt sich wieder danach, täglich neben seiner Frau im Bett einzuschlafen und nicht mehr in Vogtareuth zu übernachten. Er und seine Freundin sind seit dem 3. Oktober noch mehr zusammengerückt. Sie haben sich gegenseitig geholfen, sodass niemand daran zerbreche. „Ich weiß jetzt, dass ich die perfekte Partnerin gefunden habe.“