Mit Beginn der offiziellen Bewerbungsfrist hat Raphael Osmakowski–Miller am Wochenende seine Bewerbungsunterlagen für das Bürgermeisteramt in Bad Saulgau eingeworfen. Darüber informiert er in einer Pressemitteilung. Die Wahl ist am 12. November.

Vielen fehlt das Gemeinschaftsgefühl, dass Stadt und Orte zusammen gehören. Raphael Osmakowski-Miller

Bereits Anfang des Jahres hatte er seine Ambitionen für seine Heimatstadt kundgetan. Seit einigen Wochen ist seine Website online. Die Ferienzeit nutzt der Kandidat, um eine umfangreiche Broschüre zu verteilen. Zudem fanden in der zurückliegenden Woche bereits die ersten Ortsteilrundgänge mit der Bürgerschaft statt.

Interesse an Veranstaltungen

Raphael Osmakowski–Miller ist von der bisherigen Resonanz begeistert. „Die Veranstaltungen waren trotz großer Hitze und Ferienzeit hervorragend besucht. Die Gespräche waren sehr sachorientiert und deckten eine große Themenpalette ab.“

Im Fokus sei immer wieder die Gesundheits– und Ärzteversorgung. Insbesondere der Wunsch nach einer Tagesklinik für die Grundversorgung wurde immer wieder genannt, berichtet Osmakowski–Miller. Viele Bürgerinnen und Bürger wünschten sich ein Nah-/Fernwärmenetze in der Stadt und den Ortsteilen verbunden mit zeitgemäßen Glasfaserausbau.

Die Wertschätzung der Ortsteile sei immer wieder angesprochen worden, so Osmakowski–Miller, der aus seiner Tätigkeit als Bürgermeister in Beuron mit vielen Themen bereits gut vertraut ist. „Vielen fehlt das Gemeinschaftsgefühl, dass Stadt und Orte zusammen gehören. Hier möchte ich mich ganz besonders engagieren. Dazu gehört für mich auch die bestmögliche Unterstützung des Ehrenamts sowie die Abschaffung der Hallennutzungsgebühren, bei Beibehaltung der Förderrichtlinien.“

Wünsche aus der Bevölkerung

Weitere Themen waren die Schaffung von Betreuungsplätzen auch in den Ortsteilen, der Wunsch nach einem Freibad, die Einrichtung eines Gestaltungsbeirates und eines Jugendgemeinderat sowie eine generell stärkere Einbindung der Bevölkerung in Entscheidungsprozesse.

In den kommenden Tagen und Wochen setzt Osmakowski–Miller seine Ortsrundgänge fort. Die Termine sind sowohl auf den Flyern als auch im Internet unter www.osmakowski–miller.info und im Stadtjournal zu finden. „Ich freue mich auf viele Bürgerinnen und Bürger, die sich über mich und unsere Themen informieren möchten und selbst an der Themenfindung mitarbeiten wollen.“

Die nächsten Ortsrundgänge finden am 28. August in Bierstetten, am 29. August in Bondorf und am 1. September in Braunenweiler jeweils um 17.30 Uhr statt.

Weitere Bewerbungen sind laut Thomas Schäfers, Pressesprecher der Stadtverwaltung, bislang nicht im Rathaus eingegangen.