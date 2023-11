100 Jahre Kino ‐ das schaffen nicht viele. Das Kino Saulgau schon. Es feiert im November mit Sondervorstellungen, Aktionen und Gewinnspielen seinen runden Geburtstag, weil es allen Widerständen und Krisen in der Branche getrotzt hat. „Aber muss man dafür auch was tun“, sagt Kinobetreiber Jürgen Burth.

Vater hält nicht viel davon

„Das Wunder des Schneeschuhs“ hieß der erste Film, der im Dezember 1923 von den Gebrüdern Alfons und Willi Burth in einer Turnhalle an der Schützenstraße gezeigt wurde.

So sah der Saal des früheren Oberlandtheaters aus. (Foto: Privat )

Die Familie Burth betrieb damals an der Schützenstraße ein Geschäft für Aussteuer, war aber auch Ausstatter für Tennis- und Skisport. Vater Georg hielt viel von seinem Geschäft und wenig von dem neumodischen Geschäftsfeld, das seine beiden Söhne aufbauen wollte.

Erweiterung auf 400 Plätze

Doch der Erfolg sollte den beiden recht geben. Sieben Jahre lang fungierte die alte Turnhalle als Kinosaal, ehe die Burths an der Ecke Kaiserstraße/Schützenstraße das Lichtspielhaus Saulgau mit mehr als 200 Plätzen bauten.

1939 begann sogar die Erweiterung auf 400 Plätze. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg konnten die Bauarbeiten 1949 abgeschlossen werden. Das Kino bekam den Namen Oberlandtheater. Es folgte in den 1960er-Jahren das zweite Kino, das Bambi.

Rückläufige Zahlen

Das frühere Oberland-Theater gibt es schon lange nicht. Stattdessen gibt es das Kino Saulgau an der Poststraße, dem heutigen Standort. Doch die Besucherzahlen im Kino waren anfangs rückläufig. Schuld daran war das Fernsehen, das älteres Publikum davon abhielt, ins Kino zu gehen. Als Gegenmittel produzierte Hollywood Filme am laufenden Band. „Die Kinobranche hat sich schnell erholt“, sagt Jürgen Burth, der 30 Jahre lang bei der Raiffeisenbank beschäftigt war, ehe er in den Familienbetrieb einstieg.

Rang 10 Im Jahr 1951 lockte der Film Dr. Holl die Massen in den Bad Saulgauer Kinosaal. Bei dem deutschen Filmdrama haben unter anderem Dieter Borsche mitgespielt und Maria Schell - die Schwester von Maximilian Schell, der ebenfalls Karriere auf der Leinwand machte.

Rang 9 1951 muss im Bad Saulgauer die Kasse ordentlich geklingelt haben. Denn in dieses Jahr entpuppte sich auch der Heimatfilm Grün ist die Heide als ultimativer Publikumsmagnet. Mitgewirkt bei dem Streifen haben unter anderem Sonja Ziemann, Rudolf Prack, Maria Holst und Willy Fritsch.

Rang 8 Gutes Sitzfleisch mussten die Kinogänger für die Familiensaga Vom Winde verweht im Jahr 1953 mitbringen. Der Film - in den Hauptrollen Clark Gable und Vivien Leigh - hat eine Länge von 220 Minuten.

Rang 7 Der Monumentalfilm Ben Hur war wahrscheinlich DER Film im Jahr 1959 (und darüber hinaus). Charlton Heston, Haya Harareet und Stephen Boyd sorgten fast vier Stunden lang für epische Momente. Kein Wunder, dass der Film mit elf Oscars ausgezeichnet wurde.

Rang 6 Robert Mitchum, John Wayne, Henry Fonda, Sean Connery, Richard Burton, Curd Jürgens, Gert Fröbe - die Liste der Schauspieler ist fast so lange wie der Film Der längste Tag aus dem Jahr 1962 selbst. Dutzende Schauspieler haben an dem Kriegsfilm über den D-Day mitgewirkt. Darunter auch Vicco von Bülow, besser bekannt als Loriot. Auch wenn er im Abspann gar nicht erwähnt wird: Er ist als Adjutant in dem dreistündigen Film zu sehen.

Rang 5 Kriegsfilme, Dramen, Heimatfilme und dann das: Liebesgrüße aus der Lederhose. In der Erotikkomödie von 1973 spielen unter anderem Peter Steiner und Julia Tomas mit. Das Heyne Filmlexikon von 1996 stellt dazu fest: „Bayerische Buam bumsen brünstige Blondinen (im Urlaub). Ein wirklich intellektuelles Vergnügen.“

Rang 4 So dirty wie bei Rang 5 wird es 1987 nicht, auch wenn der Name anderes vermuten lassen könnte. Ende der Achtziger verzaubern Johnny und Baby in Dirty Dancing das Publikum. In den Hauptrollen des Tanzfilms, der eine ganze Generation begeisterte: Patrick Swayze und Jennifer Grey. Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um diesen Inhalt darzustellen.

Rang 3 Schindlers Liste erzählt 1993 die Geschichte des Industriellen Oskar Schindler (Liam Neeson), der während des Zweiten Weltkriegs versucht, Juden vor der Deportation zu bewahren. 1994 war der Geschichtsfilm für zwölf Oscars nominiert, sieben hat er bekommen.

Rang 2 Die 2000er werden deutlich beherrscht von einem Zauberer: Harry Potter. Die Fantasy-Filmreihe mit Daniel Radcliffe, Rupert Grint und Emma Watson lockt mit jedem Teil tausende Fans ins Kino. Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um diesen Inhalt darzustellen.

Rang 1 2009 und 2022 macht Avatar den Laden voll: Die Fantasy-Filme von Regisseur James Cameron (dessen Film Titanic überraschenderweise nicht in dieser Aufzählung zu finden ist) lassen gleich in zwei Jahren die Kinokassen klingeln.

2023 existiert das Kino Saulgau nach wie vor noch, musste aber kräftig investieren, um nicht von der Bildfläche zu verschwinden wie andere Kinos in Deutschland. „Wir haben laufend in die neueste Technik investiert“, so Jürgen Burth.

46 Bewegungen

Nicht nur das: Das Kino Saulgau renovierte in den vergangenen Jahren seine drei Säle komplett, verfeinerte die Tonanlage mit bis zu 14 Kanälen, forcierte die Digitalisierung, tauschte alle Lautsprecher aus, vernetzte das Kassensystem und baute D-Box-Sitze ein, die 46 verschiedene Bewegungen auslösen können und vor allem bei Actionfilmen von den Besuchern reserviert werden.

Nächste Konkurrenz

Während der nächsten unverschuldeten Krise, der Corona-Pandemie, erhielten die Kinos die nächste Konkurrenz, auf die sie hätten verzichten können: Streaming-Dienste, die vor vielen Jahren DVD’s ablösten, die längst vom Markt verschwunden sind: „Die Leute konnten während des Lockdowns nicht raus. Es wurde ihnen langweilig und so schauten sie zu Hause“, ergänzt Jürgen Burth, der sich mit seinem Team auch davon nicht aus der Fassung bringen ließ.

„Streaming-Dienste können niemals das Kinoerlebnis ersetzen“, so Burth, dessen Weiterentwicklung in seine Säle sogar zur Folge hatte, dass er weniger Plätze hat. Die opferte er aber gerne für mehr Bequemlichkeit, mehr Beinfreiheit, mehr Service. „Das wird alles sehr geschätzt“, so Burth.

Schauspieler streiken

Für die Kinobetreiber folgte in diesem Jahr die nächste schlechte Nachricht, als die Schauspieler in den Streik getreten waren, sodass während dieses Zeitraums keine Filme mehr produziert werden konnten.

„Es wird deshalb bald einen Engpass an Blockbustern geben.“ Und dennoch: Das Kino Saulgau erreicht allmählich wieder das Niveau vor Corona, hat wieder so viele Besucher, dass Burth froh ist, diese Investitionen getätigt zu haben.

Weitere Aktionen sind geplant

Erst kürzlich bekam er zum fünften Mal in Folge einen Preis für seine besondere Filmreihe. Weitere Events und Aktionen sind in Planung. Tochter Madita kümmert sich darum und um die sozialen Medien. Die nächste Generation steht demnach bereit, wenn der 58-Jährige irgendwann das Geschäft an sie weitergibt. Aber noch Jürgen Burth viel zu viel Lust, um die Erfolgsgeschichte des Familienbetriebs weiterzuschreiben.