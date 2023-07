Erfolgreiche Nachwuchskräfte im Bereich Pflege

An der Helene–Weber–Schule, Abteilung Pflege, wurden dieses Schuljahr Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Berufsabschlüssen verabschiedet. Zwei staatlich anerkannte Alltagsbetreuerinnen und ein Alltagsbetreuer haben ihre zweijährige Ausbildung mit Erfolg abgeschlossen und freuen sich nun auf ihre Arbeit in den Einrichtungen oder streben eine weitere Sprosse auf der Karriereleiter mit dem Beginn einer Altenpflegehelferausbildung an.

Apropos Altenpflegehilfe — über eine Urkunde zur staatlich anerkannten Altenpflegehelferin freuen sich sieben Auszubildende. Nach der einjährigen Ausbildung können die Absolventinnen zum Beispiel in Altenpflegeeinrichtungen oder der ambulanten Pflege arbeiten. Zudem steht ihnen ein weiterer Karriereschritt offen — es besteht die Möglichkeit, jetzt oder zu einem späteren Zeitpunkt eine Ausbildung zur Pflegefachfrau anzuschließen.

Dieses Jahr gibt es eine Premiere an der Helene Weber Schule, was die Abschlüsse anbetrifft — sechs Schülerinnen und ein Schüler haben die staatliche Prüfung zur Pflegefachfrau bzw. zum Pflegefachmann als erster Jahrgang erfolgreich bestanden. Der seit dem 1. Januar 2020 neu eingeführte dreijährige Ausbildungsgang verbindet die bisherigen Berufe Altenpflege, Kinderkrankenpflege sowie Gesundheits– und Krankenpflege. Den generalistischen Pflegefachkräften stehen alle Türen in den unterschiedlichen Bereichen der Pflege mit vielen weiteren Weiterbildungsmöglichkeiten offen.