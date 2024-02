Erfolgreiche 16. Adventskalender-Aktion

Präsident Ralf Hohn sowie Clubmaster Ralf Haller und Torsten Novinsky vom Lions-Club Sigmaringen-Hohenzollern ließen es sich nicht nehmen, den diesjährigen Hauptpreis aus der Adventskalender-Aktion an die Gewinnerin, Gabriele Kastl aus Kreenheinstetten, selbst zu überreichen. Dies im Rahmen einer kleinen Feier im Foyer des Hohentengen Bauunternehmens Manfred Löffler. Und das kam nicht von ungefähr, denn zum wiederholten Male wurde der Hauptpreis von dieser Firma gesponsert. Es ist ein Besuch der Bregenzer Festspiele, wo der Freischütz aufgeführt wird, samt Übernachtung für zwei Personen. Die Freude war natürlich bei der Gewinnerin groß, als sie aus den Händen von Peter Löffler den Preis in Empfang nahm und sie sagte: „Da nehm ich doch glatt meinen Mann Franz mit“.

Für die vergangene Kampagne ließ der Lions-Club Sigmaringen-Hohenzollern 5000 Kalender drucken, so Torsten Novinsky. Sie alle waren nummeriert und aus der ganzen Auflage wurden 491 Preise gezogen. „Also eine Gewinnchance von eins zu zehn“, so der Beauftragte für diese Aktion. Diese Preise wurden wieder von Firmen und Unternehmen aus dem Landkreis Sigmaringen gesponsert, die seit Jahren die Aktion unterstützen. Nach Abzug aller Unkosten verblieben 28.000 Euro, mit denen man nun verschiedene Aktionen kreisweit unterstützt. „Es sind Musik- und Kunstschulen, sowie Kindergärten, die in den Genuss kommen. Aber in letzter Zeit unterstützen wir auch Menschen in Not, zum Beispiel in Heimen, die vielleicht einen neuen Schlafanzug oder dringend Wäsche benötigen“ sagt Novinsky. Rechnet man nun die 16 Adventskalender-Aktionen zusammen, kamen dabei insgesamt 330.000 Euro zusammen. Geld, das alles eins zu eins an verschiedene Projekte und Aktionen weitergegeben wurde. „Die Anfragen an den Club von Schulen oder Kindergärten werden von uns geprüft und dann entscheiden wir, wo Not am Manne ist und versuchen dann, hier zu helfen“, erzählt Clubmaster Ralf Haller. Neben dieser Adventskalender-Aktion kommt noch der Erlös eines vereinsinternen Golfturniers hinzu, der ebenfalls für verschiedene Projekte verwendet wird.

Der Herstellung des Adventskalenders geht wie in jedem Jahr ein Malwettbewerb voraus, an dem sich Schüler der fünften und sechsten Klasse beteiligen können. Sie müssen ein Bild malen, das von einer Jury bewertet wird. Das Siegerbild wird dann das Gesicht des Kalenders. Im vergangenen Jahr war es die zehnjährige Patricia Szel von der Liebfrauenschule in Sigmaringen, die den Malwettbewerb gewann. „Für mich ein ausgesprochen gelungenes Gewinnerbild. Wenn man es betrachtet, möchte man gerne in dieser Winterlandschaft umherwandern“, sagt der Präsident des Lions-Clubs Ralf Hohn. Er war es auch, der sich vor allem bei den vielen Sponsoren bedankte, die es Jahr für Jahr möglich machen, dass fast 500 Preise ausgeschüttet werden können. Dazu kommt auch die Schwäbische Zeitung, die hier mit involviert ist. Vor allem hob Ralf Hohn das Engagement des Hohentenger Bauunternehmens Löffler hervor, das zum wiederholten Male den Hauptpreis spendierte. Glückwünsche hatte er auch an die Gewinnerin Gabriele Kastl aus Kreenheinstetten, die vier Kalender erworben hatte und als Beweis den dabei hatte, der die richtige Gewinnernummer trug.