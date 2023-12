Bad Saulgau

Engelssinger das erste Mal unter neuer Leitung

Bad Saulgau / Lesedauer: 1 min

Mit dem neuen Leiter Peter Stützle treten die Engelsinger das erste Mal auf. (Foto: Eugen Kienzler )

Wenn Bruno „Bischof“ Bischofberger vom Himmel auf das christnächtliche Bad Saulgau geschaut hat, hatte er sicher eine große Freude an „seinen“ Engelsingern unter der neuen Leitung von Peter Stützle gehabt. Fein moduliert und gepflegt das Piano und Forte bei den, zum festen Repertoire gehörenden Liedern wie das „Heilg’e Nacht o gieße du“, „Still liegen Bethlehems Fluren“ und natürlich das Alt-Saulgauer Hirtenlied wirkungsvoll eingesetzt, trotzen sie dem stürmischen Wetter und verkündeten die frohe Botschaft der Heiligen Nacht, um dann mit „Wir wünschen euch allen eine glückselige Weihnacht“ die guten Wünsche sowohl an den 11 Stationen als auch bei der Mitternachtsmette in der Antoniuskirche weiter zu geben.

Veröffentlicht: 27.12.2023, 11:01 Von: Eugen Kienzler