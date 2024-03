Wenig Leerstände, eine breites Warensortiment und ein guter Zusammenhalt: Die Bad Saulgauer Einzelhändler sind motiviert für den verkaufsoffenen Sonntag am 17. März von 13 bis 18 Uhr. Umrahmt wird die Veranstaltung vom Freizeitspaß auf Rädern.

Immer zwei Wochen vor Ostern terminiert der Gewerbeverein Unser Bad Saulgau (UBS) den ersten von zwei verkaufsoffenen Sonntagen im Jahr.

Konkurrenz stört nicht

Ob in der näheren Umgebung weitere Verkaufssonntage stattfinden, ist dem UBS mittlerweile egal. „Wir stehen insgesamt gut da und machen unser Ding“, sagt Ralf Neudörffer, neben Jürgen Burth einer von zwei Stellvertretern in der Fachgruppe Einzelhandel, die bei ihrer Hauptversammlung am vergangenen Donnerstag ihre Vorsitzende Alexandra Lott wiedergewählt hat.

Der verkaufsoffene Sonntag dient den Einzelhändlern nach wie vor dazu, um ihre Produkte, neuesten Trends zu zeigen und auf sich aufmerksam zu machen.

Das gelang zuletzt bei der erfolgreichen Premiere der Lichtershow „Bad Saulgau leuchtet“ Mitte November 2023, als Tausende von Besuchern bis zum Ladenschluss um 23 Uhr in der Innenstadt, in den Geschäften und Restaurants waren.

Wir freuen uns auf viele Besucher, auch von auswärts. Ralf Neudörffer

Im Frühjahr 2024 konzentrieren sich die Einzelhändler sowohl in der Innenstadt als auch im Elektrofachmarkt Expert und im Toom-Baumarkt darauf, sich von ihrer schönsten Seite zu präsentieren. „Wir freuen uns auf viele Besucher - auch von auswärts“, ergänzt Neudörffer, der den Einzelhandel in Bad Saulgau auf dem richtigen Weg sieht.

Attraktivität steht im Vordergrund

Beim verkaufsoffenen Sonntag stehe die Attraktivität als Einkaufsstadt im Vordergrund, „damit wir das ganze Jahr über neue Kunden generieren“.

Damit die Passanten möglichst lange in der Innenstadt verweilen, gibt es außer den Gaststätten und Restaurants auch zusätzliche Essen- und Getränkestände - darunter Dinnete und Crepes.

Die Erwachsenen haben außerdem die Möglichkeit, ihre Kinder im Kino Saulgau abzugeben. Das Kino Saulgau zeigt ab 13.30 fünf Kinder- und Jugendfilme. „Viele Erwachsene nutzen das Angebot, damit sie auch Zeit für sich haben“, sagt Kinobetreiber Jürgen Burth. Zeit, um auch sich bei den Auto- und Zweiradhändlern zu informieren und beraten zu lassen.