Tragischer Unfall am Tag der Deutschen Einheit: Ein anderthalbjähriger Junge ist beim Oktoberfest der Feuerwehr in Lampertsweiler in einen knapp einen Meter tiefen Teich gefallen. Nachdem er darin leblos gefunden wurde, musste er reanimiert werden. Das Kind befindet sich weiterhin in einem kritischen Zustand.

Vater meldet sich bei Stadtbrandmeister

Jedes Jahr am 3. Oktober feiert die Löschgruppe Lampertsweiler vor dem Rathaus ihr Oktoberfest mit zahlreichen Gästen aus dem Ort und befreundeten Kameraden anderer Feuerwehren.

Wir haben dann sofort eine Suchaktion gestartet und einen Notruf abgesetzt. Karl-Heinz Dumbeck

Auch Bad Saulgaus Stadtbrandmeister Karl-Heinz Dumbeck stattete der Löschgruppe Lampertsweiler einen Besuch ab und aß dort zu Mittag, als sich gegen 13 Uhr der Vater des Kindes bei ihm meldete, weil es von einer Sekunde auf die andere verschwunden war.

„Wir haben dann sofort eine Suchaktion gestartet und einen Notruf abgesetzt“, so Dumbeck. Die Oma des Jungen fand ihren Enkelsohn in einem etwa 50 Meter entfernten Teich auf einem Privatgrundstück.

Die Bewohner waren nach Informationen von Schwäbische.de zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause, konnten demnach auch nichts beobachten.

Es vergehen 15 Minuten

Vom Zeitpunkt des Fehlens bis zum Auffinden des Kleinkinds sollen nach Angaben des Polizeipräsidiums Ravensburg ungefähr 15 Minuten vergangenen sein. „Es ist aber unklar, wie lange das Kind im Teich lag“, sagt Polizeipressesprecher Christian Sugg auf Anfrage.

Anwesende Feuerwehrleute, die sich bei der Suche nach dem vermissten Kind beteiligten, konnten noch vor dem Eintreffen des Rettungshubschraubers und des Rettungswagens sofort qualifizierte Hilfe leisten. Das Kind musste demnach reanimiert werden, weil das kleine Herz still stand.

Polizei dementiert Gerüchte

Zehn Minuten nach der Alarmierung landete um 13.14 Uhr der Rettungshubschrauber aus Friedrichshafen in Lampertsweiler. Es folgte wenige Minuten später der Rettungswagen aus Riedlingen, mit dem das Kind zuerst nach Ulm und später in eine Spezialklinik nach Tübingen transportiert wurde.

Es liegt nach unseren Ermittlungen keine Straftat vor. Polizeisprecher Christian Sugg

Für einen Flug mit dem Rettungshubschrauber war das Kind wohl zu instabil. Die Polizei dementiert indes Gerüchte, dass der Junge mittlerweile verstorben sei.

„Das Kind ist noch immer in ärztlicher Behandlung“, so Christian Sugg. Die Polizei verzichtete auf eine öffentliche Bekanntmachung des Vorfalls. „Es liegt nach unseren Ermittlungen keine Straftat vor“, ergänzt Sugg.

Große Betroffenheit

Der Unfall hat große Betroffenheit bei den Bürgern in Lampertsweiler ausgelöst. „Wir sind alle noch geschockt“, sagt ein Vater aus Lampertsweiler, der mit der Familie mitfühlen kann.

Und auch die zur Hilfe eilenden Feuerwehrleute „hat dieser Unfall sehr mitgenommen“, sagt Karl-Heinz Dumbeck. Notfallseelsorger kamen zur psychologischen Betreuung. Das Oktoberfest wurde im Übrigen sofort beendet.