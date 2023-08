Eine Vokalistin kehrt nach Jahrzehnten in den Jazzkeller Bad Saulgau zurück

Der Verein „Jazz & Mehr Bad Saulgau“ veranstaltet am 1Sonntag, 10. September, um 1 Uhr die erste Open Air Jam Session im Schillers, Schillergarten Bad Saulgau, mit der Jazz Vokalistin Edith Speck aus Radolfzell und auserwählten Musikern als Basis Band.

Edith Speck, Vokals, Werner Lautenbach, Gitarre, Juri Kolytschew, Bass und Miguel aus Costa Rica, Drums sind mit dabe. Gespielt werden auch Jazz Standards. Die Formation „Edith & Friends“ bringt vom Bodensee bekannte und weniger bekannte Titel mit in gefälliger und gut hörbarer Bearbeitung. Drei ausgezeichnete Musiker mit sehr viel Spiel– und Session–Erfahrung unterstützen die versierte Sängerin, die nicht nur eine überaus angenehme und umfangreiche Stimme vorzuweisen hat, sondern auch viele Jahre schon als Jazz–Sängerin in den unterschiedlichsten Bands auftritt, vom Duo bis zur Bigband, heißt es in der Pressemitteilung.

Auch im Jazzkeller Bad Saulgau ist Edith Speck keine Unbekannte. Sie kehrt nach Jahren an den „Tatort“ Jazzverein Bad Saulgau zu einer Jam Session zurück. Musiker, die gern mitmachen möchten, sind zur Jam Session ausdrücklich eingeladen. Der Eintritt ist frei. Es gibt eine Hutsammlung. Die Bewirtung– es gint ein Weißwurstfrühstück– übernimmt das Schillers.