Jede Spannung bietet in dieser Saison die Kreisliga A 2. Die ersten sieben Mannschaften trennen nur drei punkte, die ersten acht nur vier. Auch deshalb ist der FC Mengen II ist nach der Heimniederlage vom Sonntag gegen den SV Renhardsweiler die Tabellenführung schon wieder los. Aber die Mannschaft ums Trainerduo Andreas Gronbach/Andreas Beck scheint sich nicht großartig daran aufzuhalten.

Ziel vor der Saison sei es schließlich gewesen weitgehend mit dem Abstieg nichts zu tun bekommen. Und dies klappt ganz gut, auch weil die Mannschaft dank eines herausragenden Deckungsverhaltens geradem mal erst 13 Gegentoren in zwölf Begegnungen hinnehmen musste.

Gute Ergebnisse des Talenteschuppens

Unterstrichen wird die Bilanz davon, dass der schwarz-gelbe Talenteschuppen den SV Sigmaringen und die SGM Alb-Lauchert schlug und dem SC Türkiyemspor einen Punkt abtrotzte. Und: Man hat die Partien gegen die dicken Brocken schon hinter sich. Auch gegen Renhardsweiler ging es gut los. Mengen II führte bis kurz vor der Pause mit 2:0 (Tore: Marco Ostwald/2.; Arkin Sibak/28.). Die Gäste hatten ihrerseits einen Elfmeter vergeben. Der erste kleine Makel aus Mengener Sicht trat auf, als Renhardsweiler durch Tomislav Kovac fünf Minuten vor der Pause auf 2:1 verkürzte.

Die Platzverhältnisse spielten mit Fortdauer der Begegnung auch nicht gerade in die Karten der Gronbach/Beck-Truppe. Je tiefer der Boden wurde, umso stärker wurde der SV Renhardsweiler. Die routinierte Mannschaft der Gäste witterte nun ihre Chance und schaffte es tatsächlich, den Rückstand in eine Führung zu verwandeln. Die Treffer erzielten Felix Widmann (57.) und Jaquille Manzie (65.). Ein Spielstand, der bis zum Ende hielt. Mengens Trainer Andreas Beck sagte: „Der Sieg Renhardsweilers geht in Ordnung. Wir waren sehr gut im Spiel, das hat auch Renhardsweiler beeindruckt. Der tolle Freistoß von Arkin Sibak hat aber auch nicht dazu geführt, dass wir das Spiel weiter kontrollieren konnten.“

Beck warnt vor Renhardsweiler

Beck weiter: „Ich hatte vor dem Spiel vor Renhardsweiler gewarnt. So kam es auch. Die haben sich nach dem Rückstand kurz geschüttelt. Zwar konnten wir uns in die Pause retten. Aber nach der Pause wurde es aufgrund der Wetterverhältnisse ein Kampfspiel. Unsere Mannschaft hat das auch angenommen. aber zwei individuelle Fehler führten am Ende zu dieser Heimniederlage. Die wirft uns nicht um. Im Gegenteil: Wir werden versuchen bis zur Winterpause weitere Punkte zu holen um unser Ziel Nichtabstieg schon zu erreichen.“

Für Renhardsweiler war der Sieg enorm wichtig. Mit 19 Zählern hat die Mannschaft nun wenigstens vier Punkte Vorsprung auf die „rote Zone“. Sehr zur Freue von Trainer Rudi Soukup: „Wir wussten nach den letzten Ergebnissen, was da auf uns zukommen kann. Die gute Mengener Mannschaft konnte, denke ich, nicht in Bestbesetzung antreten, auch weil zwei Spieler am Vortag in der Landesliga im Einsatz oder im Kader waren.“

Wer macht das Rennen um die Herbstmeisterschaft

„In der ersten Halbzeit war der Anschlusstreffer vor der Pause sehr wichtig. Im zweiten Durchgang haben wir unsere kämpferischen Tugenden an den Tag legen können. Aber nicht nur dadurch wurden wir stärker, sondern weil das Kollektiv gut zusammenarbeitete. Jörg Heckenberger, der leider nicht jedes Spiel spielen kann, hat die Truppe angeführt. Die Mannschaft war hoch motiviert, hat den Kampf angenommen und nicht unverdient die drei Punkte mitgenommen. Damit untermalen wir wieder einmal mehr, dass wir an sehr guten Tagen jeder Kreisliga-A-Mannschaft gefährlich werden können“.

Noch acht Klubs können theoretisch Herbstmeister werden und als Tabellenführer ins Frühjahr gehen. Denn ein ganz verwegenes Szenario könnte ‐ bei nur vier Zählern Rückstand ‐ selbst noch die SG Bolstern/Hochberg nach oben spülen. Wahrscheinlicher aber scheint es, dass der SV Sigmaringen oder die SGM Alb-Lauchert am Ende vorne stehen. Oder der SC Türkiyemspor? Denn am kommenden Wochenende könnte die Mannschaft um Hadi Akyildiz bei einem Sieg an den Simaringern vorbeiziehen. Es gibt an den kommenden drei Wochen so einige Konstellationen, die noch für genügend Gesprächsstoff sorgen werden.