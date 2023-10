Auch in diesem Herbst kommen Jazzfans wieder auf ihre Kosten: beim Jahreskonzert der Bigband Bad Saulgau am Samstag, 4. November, um 20 Uhr im Stadtforum Bad Saulgau. Unter dem Motto „Bigband Saulgau hat Euch lieb“ widmet die Jazzformation den Abend allen treuen und auch neuen Fans.

Das Konzert ist eine Liebeserklärung an die Bigband-Musik und eine Hommage an die Vielfalt der Emotionen, die sie hervorruft. Unter der Leitung von Alexander Werner nimmt die Band ihr Publikum mit auf eine musikalische Reise durch die verschiedenen Aspekte der Liebe. Egal ob romantische Liebe, käufliche Liebe, die Liebe zur Heimat oder zu unserem Planeten ‐ die Zuhörer können sich auf eine abwechslungsreiche Auswahl an Stücken freuen, die das Thema Liebe in all ihren Facetten erkunden.

„Unsere Musikerinnen und Musiker haben sich mit großer Hingabe auf dieses Konzert vorbereitet. Mit leidenschaftlichen Balladen, mitreißenden Swing-Nummern und heißen Latin-Rhythmen wollen wir unser Publikum begeistern und berühren“, sagt Bandleader Alexander Werner, der auch als Solist und Sänger auftreten wird. Wieder mit von der Partie sind Sängerin Ute Scherf-Clavel, die alle mit ihrer souligen Stimme in den Bann zu ziehen weiß, sowie Michael Stephan, der durch das Programm führt.

Der Kartenvorverkauf startet am 21. Oktober. Interessierte können sich für 15 Euro ihr Ticket in der Antoniusapotheke und bei Augenoptik Nerlich in Bad Saulgau sowie in der Tourist-Information Bad Saulgau sichern.