Die Wirtschaft klagt über zu viel Bürokratie, die Politik will sie abbauen – alles schon seit Jahrzehnten. Eigentlich scheint also Einigkeit zu herrschen, trotzdem passiert kaum merkliches. Manche Regeln wirken, als wären sie am Schreibtisch im stillen Kämmerlein ersonnen. Erst in der Praxis machen sich dann Denkfehler bemerkbar. Beseitigt werden sie dennoch viel zu selten. Das ist lebensfern.

Zudem entwächst aus gut gemeinten Vorgaben schnell eine generelle Kultur des Misstrauens. Auch das darf nicht sein. Gibt es wirklich keinen anderen Weg für einen sicheren und fairen Umgang miteinander?

Eine uferlose Bürokratie und vor allem deren Kosten soll der Nationale Normenkontrollrat prüfen und im besten Fall verhindern. Regelmäßig stellt er der jeweiligen Bundesregierung ein schlechtes Zeugnis aus: Zu teuer, zu langsam, zu analog lauten ein häufiger Vorwurf. Wobei aber ganz sicher nicht alles glänzt, was digital läuft. Blödsinn bleibt Blödsinn, auch wenn er digitalisiert ist.

Vielleicht wäre zur Abwechslung einfach ein bisschen gesunder Menschenverstand angebracht, anstatt auf Berichtspflichten zu beharren und unseren Alltag mit Kontrollmechanismen zu überfrachten.

Solange Bürokratie dazu führt, dass sie gängelt, statt fördert oder vereinfacht, bleibt sie nicht nur ein Bremsklotz für alle. Sie steht auch für einen gegenseitigen Vertrauensverlust zwischen Bevölkerung und Staat.