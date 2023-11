In der Zeit zwischen Freitagabend und Samstagmorgen wurde im Teilort Moosheim in sechs Gebäude eingebrochen. Die bislang unbekannte Täterschaft brach hierbei meist gewaltsam eine Tür oder ein Fenster auf und gelangte so in die unterschiedlichen Gebäude und durchsuchte die Räume und Schränke nach Diebesgut.

Vereinsheim und Backhaus betroffen

Im Einzelnen handelte es sich um zwei Wohnhäuser, zwei Schuppen, ein Vereinsheim sowie ein Backhaus, wie die Polizei am Sonntag mitteilt. Während sich der angerichtete Sachschaden auf mehrere tausend Euro beläuft, bewegt sich die Höhe des Diebesguts auf einen dreistelligen Bargeldbetrag.

Zeugen, die im fraglichen Zeitpunkt Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07581/4820 beim Polizeirevier Bad Saulgau zu melden.