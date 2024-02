Ein Zeichen für Demokratie und Menschenrechte

Auch am vergangenen Donnerstag fand eine Mahnwache, organisiert von Gerlinde Frühbauer, Stadträtin in Bad Saulgau, auf dem Markplatz statt. Zum vierten Mal versammelten sich um die 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Kerzen, um in aller Stille ein Zeichen zu setzten für Demokratie und Menschenrechte, für Toleranz und Respekt allen Menschen gegenüber, egal welche Religion oder Hautfarbe sie haben, egal ob Kinder oder alte Menschen, schreiben die Veranstalter. Respekt übrigens auch für die Mitglieder der Blaulichtfamile, die den Bürgern täglich Schutz bieten.

„Es ist wichtig sich in unserer Gesellschaft zu zeigen und zu mahnen, dass Demokratie und Menschenrechte unser höchstes Gut und nicht selbstverständlich sind“, heißt es in dem Nachbericht. Unter den Teilnehmerinnen waren auch Landrätin Stefanie Birkle und Bürgermeisterin a.D. Doris Schröter, Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Bad Saulgau sowie Franziskanerinnen des Klosters Sießen.

Mit einer zeitlichen Unterbrechung findet die nächste Mahnwache auf dem Marktplatz in Bad Saulgau am Donnerstag, den 23 Mai 2024 statt. An diesem Tag wird das Grundgesetz 75 Jahre alt. „Ein Tag, der sich wunderbar anbietet, diese Veranstaltung erneut aufleben zu lassen“,sagte Gerlinde Frühbauer in ihrer Schlussansprache. Sie endete mit einem Zitat von Alexej Nawalny: „Es ist keine Schande wenig zu tun, es ist eine Schande nichts zu tun!“