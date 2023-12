Bad Saulgau

Ein Benefiz-Konzert schlägt Brücke zu den BuKi-Kindern

Bad Saulgau / Lesedauer: 3 min

Nach dem Zuschlag für einen ersteigerten Song gab es schon mal ein Ständchen im Konzert. (Foto: BuKi )

Ein emotional wie auch musikalisch besonders Konzert mit Judith Mutschler and Friends haben Besucher im Alten Kloster in Bad Saulgau erlebt. Das lag nicht nur an der Musik des Benefizkonzerts zugunsten von BuKi, sondern auch an den sehr persönlichen Wortbeiträgen von Judith Mutschler.

Veröffentlicht: 18.12.2023, 15:11 Von: Rudi Multer