Nur vier Mannschaften in der Kreisliga A 1 aus dem Raum Riedlingen sind zu dieser Saison übrig geblieben. Zum SV Dürmentingen und zum SV Betzenweiler, die weiter zum festen Stamm der Klasse gehören, gesellen sich der aus der Kreisliga A 2 umgruppierte SV Langenenslingen und Bezirksligaabsteiger FV Neufra/Do., der zwar ebenfalls die A 2 als „Zielliga“ angegeben hatte, aber vom Bezirksvorsitzenden Sigmar Störk angefragt wurde, die Ligen zu tauschen.

Neufra stimmte der Umgruppierung zu (Norbert Selg, Vorstandsvorsitzender: „Für uns war das kein Thema, dem nicht zuzustimmen“). Ziel der Umgruppierung war es, ein nummerisches Fast–Gleichgewicht zur Kreisliga A 2 herzustellen. Alle vier Mannschaften starten mit unterschiedlichen Voraussetzungen in die Saison.

Während der SV Dürmentingen und der SV Betzenweiler mutmaßlich zu den Spitzenmannschaften der Saison gehören, wollen die Umgruppierten sich erst mal zurecht finden. Am kommenden Sonntag stehen sich die beiden Mannschaften gegenüber, die in der ersten Folge der Mini–Serie im Mittelpunkt stehen: der SV Dürmentingen und der FV Neufra.

SV Dürmentingen peilt die Spitzenplätze an

Dürmentingens Spielertrainer Viktor Ruff ist mit dem Saisonstart zufrieden. „Ja, mit dem Pokal und dem Sieg gegen Unterstadion (5:0) bin ich sehr zufrieden. Da haben wir klar gewonnen. Und im Nachhinein war auch der Punkt gegen den SV Betzenweiler gut. Das ist eine starke Mannschaft, die in dieser Saison auch oben mitspielen wird“, sagt der Ex–Landesligaspieler des SV Uttenweiler. Mit der Vorbereitung ist Ruff eigentlich zufrieden, auch wenn er sagt: „Es wäre mehr möglich gewesen. Ich hätte gerne taktisch und spielerisch noch einiges ausprobiert und einstudiert, aber leider war der eine oder andere Spieler im Urlaub.

In einer Woche waren mal 13 Spieler weg. In den anderen Wochen ging es, doch fehlte da immer mal ein Schlüsselspieler, den ich gebraucht hätte, um etwas einzustudieren. Auf der anderen Seite war das auch die Möglichkeit für Spieler aus der zweiten Mannschaft, sich zu zeigen.“ Trotzdem hat Ruff Ambitionen. „Grundsätzlich war ich ja auch als Spieler so, dass ich mir immer Ziele gesetzt habe. Wir wollen in dieser Saison besser sein, als in der vergangenen Spielzeit, das heißt die Ränge eins, zwei, drei. Wir wollen so lange wie möglich oben mitspielen. Aber noch wichtiger ist, dass sich die Mannschaft kontinuierlich weiterentwickelt und einen weiteren Schritt nach vorne macht“, sagt er über seinen Kader, der fast unverändert geblieben ist.

Zugänge: Fabian Kugler (SGM SV Bad Buchau/Oggelshausen/Kanzach). — Abgänge: Fabian Schäfer (Karriereende). — Trainer: Viktor Ruff (wie bisher). — Saisonziel: Oben mitspielen. — Meistertipp: SSG Griesingen, SV Ringingen, SV Betzenweiler.

FV Neufra/Do. hat einen großen Aderlass

13 Abgänge musste die Mannschaft um Kapitän Manuel Fischer wegstecken. Wie schwer das Dasein in der A 1 wird, darauf gab der erste Spieltag einen Vorgeschmack — 1:5–Niederlage in Emerkingen. „Wir hatten in den vergangenen zwei Jahren 20 Abgänge. So was mussten nicht viele Vereine verkraften. Vergangenes Jahr haben sechs, sieben Spieler aufgehört, jetzt 13“, sagt Neufras Vorstandsvorsitzender Norbert Selg. „Aber wir haben 16 Jahre durchgängig in der Bezirksliga gespielt, ein Jahr davon sogar in der Landesliga, so viel falsch können wir nicht gemacht haben.“ Trotz der Abgänge habe man einen Kader mit 30 Spielern hinbekommen. „Leider haben wir jetzt zwei Langzeitverletzte mit Patrick Traub (Kreuzband) und Kai Fischer (Knöchelverletzung), aber ich hoffe, dass wenigstens Kai gegen Ende des Jahres wieder einsteigen kann“, hofft der Macher des FVN–Fußballs. „Die kommenden Wochen werden hart, leider haben wir mehrere berufsbedingte Ausfälle. Immer wieder fehlt mal der eine oder andere Spieler“, sagt Selg.

Auf dem Trainerposten hat sich der FVN für eine Tandemlösung entschieden. Der erfahrene Manfred Pütz und Trainernovize Fabian Brehm teilen sich den Posten. „Wichtig war uns, dass Manfred Pütz auch menschlich sehr gut zu uns passt, mit den Spielern gut umgeht. Auch deshalb sind wir froh, dass wir so einen erfahrenen Trainer für uns gewinnen konnten. Und Fabian Brehm spielt jetzt 15 Jahre für den FVN, ist immer bei uns geblieben. Er hat es auch verdient, hier als Trainer einzusteigen.“ Ziel sei es, in der Liga anzukommen, die Liga anzunehmen und am Ende drin zu bleiben, so Selg auch vor dem Hintergrund des Aderlasses.

Zugänge: Maxi Eltz, Kai Fischer, Lucas Ocker, Dennis Fischer, Sebastian Hermanutz (alle eig. Jugend), Martin Braun (fängt wieder an), Eugen Bangert (Türkspor Biberach). — Abgänge: Jonathan Klimask, Adel Mehidi, Florijm Krasniqi (alle TSV Riedlingen), Jan Maikler (FC Marchtal), Maximilian Lex, Mario Miller (bd. SV Langenenslingen), Luca–Leon Buck (SV Uttenweiler), Rene Recker, Simon Spies, Patrick Spies, Kim Büchele, Nico Büchele, Andreas Sautter (alle Karriereende). — Trainer: Manfred Pütz (neu, für Marco Eckert)/Fabian Brehm (wie bisher). — Saisonziel: Liga annehmen, ankommen, Klassenerhalt. — Meistertipp: keine Angabe.

2. Spieltag: Fr., 1. Sep., 18.30 Uhr: SV Unterstadion - SGM Schmiechtal/Alb; So., 3. Sep., 15 Uhr: SV Betzenweiler - FV Schelklingen-Hausen, SV Langenenslingen - SGM SSV Emerkingen / SSV Ehingen-Süd, TSV Allmendingen - SV Ringingen, SV Niederhofen - SGM Spfr Kirchen/SV Herbertshofen, KSC Ehingen - SG Griesingen, FV Neufra - SV Dürmentingen