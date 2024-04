Der SV Sigmaringen steht im Finale des Fußball-Bezirkspokals. Der Kreisligist schlug am Ostermontag die SGM Rottenacker/Munderkingen mit 5:4 (3:2). Den Sprung ins Finale verpasst hat Altshausen/Ebenweiler, das in Öpfingen deutlich, mit 0:5, den Kürzeren zog. Das Finale findet am Abend vor Christi Himmelfahrt statt (Ort, Zeit offen).

Drei Elfmeter in Sigmaringen

SV Sigmaringen - SGM Rottenacker/Munderkingen 5:4 (3:2). - Tore: 1:0 Bernhard Henning (2.), 1:1 Ferhat Kavgaci (5./FE), 2:1 Kadir Emruli (9.), 3:1 Daniel Abdulahad (17.), 3:2 Lukas Ottenbreit (29.), 3:3 Herhat Kavgaci (55.), 4:3 Haris Saljanin (66.), 5:3 Daniel Abdulahad (76./FE), 5:4 Lukas Ottenbreit (90. +1). - Z.: 200. - SR: Florian Guth (Riedlingen).

Nach zwei Minuten eröffnete Bernhard Henning nach einem Eckball von Daniel Abdulahad den Reigen (2.), doch nur drei Minuten später glich Kavgaci per Foulefmeter aus. Weitere vier Minuten später lag der Ball schon wieder im Netz. Kadir Emruli traf nach einem Schuss von André Eckstein, den SGM-Schlusmann Heinzmann prallen ließ (9.).

Tore satt in der Anfangsphase

Die beiden Mannschaften behielten die Schlagzahl bei. Sigmaringen hebelte mit schnellen Spielzügen über die Außen die Dreierkette der Gäste aus. „Mir war vor dem Spiel klar: Wenn die Gäste hier gegen Daniel Abdulahad mit einer Dreierkette spielen, gewinnen wir das“, sagte Sigmaringens Trainer Helmut Ulmer. Seine Mannschaft komplettierte den Blitzstart, als Abdulahad bei einem Freistoß von links mit rechts ins lange Eck traf - 3:1 (17.).

Sigmaringen öffnet die Tür

Nun ließ Sigmaringen nach. Die Räume waren zu weit, die Ketten zu weit auseinander, es wirkte alles instabil, auch weil die Abteilung Attacke bei Ballverlusten zu zögerlich nach hinten arbeitete. In der Folge kam der Gast immer besser ins Spiel. Ottenbreit verwertete einen Pass von Markus Ottenbreit (29.). Kavgici traf nach einer Einzelleistung von Akhabue, der den Ball clever mittig nach hinten ablegte (55.). Elf Minuten später gab es nach einem Vorstoß von Abdulahad über rechts ein Foul am Sigmaringer Kapitän. Elfmeter, den der Gefoulte viel zu unplatziert schoss. Heinzmann wehrte nach vone ab - Saljanin traf - 4:3.Nach einem weiteren Foul an Abdulahad gab es wieder Elfmeter. Dieses Mal verlud er Heinzmann - 5:3 (76.). Die Gäste warfen nun alles nach vorne, waren aber etwas zu hektisch. Es reichte nur noch zur Ergebniskosmetik durch Lukas Ottenbreit. (mac)

Aus für Altshausen/Ebenweiler

SG Öpfingen - SGM Altshausen/Ebenweiler 5:0 (3:0). - Tore: 1:0 Jannik Lehner (5.), 2:0 Tom Heimbach (15.), 3:0 Philipp Mall (30.), 4:0, 5:0 Gabriel Koch (65., 70., Elfmeter). - Eine Woche nach dem Punktespiel gegen dieselbe Mannschaft ließen die Öpfinger nichts anbrennen. In gleichmäßigen Abständen distanzierte die SG ihre Gäste deutlich. „Wir haben die Chancen diesmal genutzt, die wir vor einer Woche beim 2:0 versäumt hatten“, sagte Trainer Andreas Maier. Jetzt hat die Mannschaft die Chance, durch einen weiteren Sieg im Finale Bezirkspokalmeister zu werden. (ai)

SV Sigmaringen - SGM Rottenacker/Munderkingen 5:4 (3:2). - SVS: Ulm - Henes, B. Henning, Arndt, R. Henning - Eckstein, Erdelt, Saljanin (90. +3 Ulmer), Nuredini (89. Obrusnik) - Abdulahad - Emruli. - SGM: Heinzmann - Burgmaier, Meier (69. Wehle), Akhabue - Kavgaci, J. Schpazidis (69. D’Alessio), Rechtsteiner, J. Sachpazidis (84. S. Striebel), M. Ottenbreit (84. Betz) - L. Ottenbreit, Stiehle (84. A. Striebel).