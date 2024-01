Die Dorauszunft Saulgau bekommt Zuwachs. Denn die Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) nimmt die Gruppe Brennfähnle in ihre Narrenfamilie auf. Bei der Hauptversammlung der VSAN am Freitag, 12. Januar, im Stadtforum wird das neue Familienmitglied offiziell vorgestellt. Aber was ist überhaupt das Brennfähnle?

Viel Recherche

„Das Brennfähnle ist eine Feueralarmtruppe, die als erstes zur Brandstelle eilt.“ So beschreibt Zunftarchivar Matthias Metzler die Narrengruppe Brennfähnle. Hinter dieser simplen Definition steckt jedoch viel Recherche in den Geschichtsbüchern und die Suche nach der richtigen Verkleidung für die Handwerksgesellen, die das Brennfähnle darstellen. Hierfür legte sich der Brauchtumsbeauftragte Florian Schmitt ins Zeug.

Das Brennfähnle begleitet ab dieser Fasnet bei wichtigen Anlässen die seit 2014 von der VSAN anerkannten Einzelfiguren Adam und Nachtwächter. Aus gutem Grund. Denn Adam und der Nachtwächter entstammen historisch belegt dem Brennfähnle, das vor mehr als 260 Jahren das fastnächtliche Brauchtum pflegte, dann in der Versenkung verschwand, aber dennoch von der Dorauszunft nie in Vergessenheit geriet.

Ursprünglich war der Brauch des Adams eng mit der Geschichte des Brennfähnles verbunden. Beim Brennfähnle handelt es sich um eine Frühform der bürgerschaftlich organisierten Feuerwehr und Brandwache. Schilderungen des Brauchtumsforschers Anton Birlinger zufolge waren es ledige Handwerksgesellen, die am Sonntag nach Maria Lichtmess aus ihren Reihen den Adam bestimmten und mit ihm bei einem Umzug drei Brunnen der Stadt Saulgau umrundeten.

Vereidigt und verpflichtet

Das Brennfähnle sind demnach Gesellen der Handwerkszünfte, die gemäß der vorderösterreichischen Feuerordnung der Stadt Saulgau bis zu ihrem Ausscheiden aufgrund von Heirat oder ihres Alters eine Brandlöschtruppe für den ersten Brandangriff bildeten. „Sie wurden früher als Gefahrengemeinschaft dazu vereidigt und verpflichtet“, ergänzt Metzler.

Dass die Dorauszunft Saulgau seit einigen Jahren wieder die Idee des Brennfähnle mit großem Interesse verfolgt, liegt vor allem am Kulturellen Beirat der VSAN, der die Dorauszunft darum gebeten hatte, die Narrengruppe des Brennfähnles ins Leben zu rufen, um Adam und den Nachtwächter zu komplettieren. Im September 2017 wurde die Arbeitsgruppe Brennfähnle gegründet, die verstärkt ab 2019 zwei Jahre tagte und in vielen Arbeitssitzungen sich der konkreten Gestaltung der Häser der einzelnen Handwerksgesellen sowie dem fastnächtlichen Repertoire der Narrengruppe widmete.

„Wir haben gerne diese Aufgabe übernommen, obwohl es sehr viel Aufwand bedeutete und die Häser in etlichen Sitzungen entworfen wurden“, so Metzler, der als Besenmann dabei bist. Der Besenmann schreitet vorne weg und macht den Weg frei für Adam und den Nachtwächter. Er wird in der aktuellen Interpretation durch einen zeitgenössischen Harlekin verkörpert.

Trommler und Pfeiffer

Es folgt trommelnd, pfeifend, singend und Sprüche aufsagend das Brennfähnle mit den Handwerksgesellen. Es sind dies neben dem Besenmann der Metzger, der Zimmermann, der Schmied, der Bäcker, der Maurer und der Kaminkehrer.

Die Gesellen tragen eine Berufskleidung, die sich an der Feuerlöschordnung aus dem Jahr 1764 orientiert. Die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Handwerkszunft wird durch die Mitführung von berufstypischen Utensilien oder auch die Schwärzung des Gesichts beim Schmied und Kaminkehrer unterstrichen. Außerdem haben die Gesellen einen Löschkübel bei sich.

Um jedoch den fastnächtlichen Bezug des Brennfähnles zu unterstreichen, wurde auch Wert darauf auf närrische Verkleidung wie geschorene Bärte oder Pappnasen gelegt. „Wir wollen nicht nur eine historische, sondern auch eine närrische Gruppe sein“, sagt Matthias Metzler.

Keine Eile

Indes ist das Brennfähnle noch nicht vollständig. Besetzt sind mittlerweile mit erfahrenen Narren der Dorauszunft die Rollen des Bäckers, des Schmieds, des Zimmermanns und des Besenmanns. Fehlen demnach noch der Maurer, der Kaminkehrer und der Metzger. „Wir haben da keine Eile, suchen nach und nach die passenden Leute“, sagt Metzler.

Das Brennfähnle wird aber nicht an jedem Umzug teilnehmen, sondern nur zu besonderen Anlässen wie zum Beispiel beim großen Narrentreffen in Weingarten am 21. Januar - vorausgesetzt Adam ist dabei. „Wir freuen uns schon sehr darauf“, so Metzler.