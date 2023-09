„Don Camillo ist ein wahrer Lese-Esel“

Alle Grundschulkinder aus Bad Saulgau und Umland sind am Freitag, 22. September, ab 14 Uhr zu einer besonderen Leseaktion in das Schillers Café und Garten eingeladen. Während die Erwachsenen Kaffee und Kuchen genießen, dürfen sich Mädchen und Jungen unter dem Titel „Esel- und Lesefest“ auf ein buntes Programm freuen. Veranstalter ist das Literaturnetzwerk Oberschwaben LiO in Kooperation mit dem Verein Schillers und der Caritas Biberach-Bad Saulgau. Gefördert wird das kostenlose Programm im Rahmen des Projekts Ausdrucksweise vom baden-württembergischen Zentrum für kulturelle Teilhabe. Projektleiterin Henrike Müller vom Literaturnetzwerk Oberschwaben spricht über die Aktion.

Laut Titel geht es an diesem Nachmittag in erster Linie darum, die Kinder auf tolle Bücher neugierig zu machen?

Henrike Müller: Ja genau. Denn Lesen soll ja Spaß machen. Wie für alle Künste brauchen die Kinder zum Erlernen und Üben geeignetes Material. Da jedes Jahr rund 8000 neue Kinderbücher veröffentlicht werden, kann beim Lese-Fest natürlich nur eine sehr kleine Auswahl vorgestellt werden. Handverlesen durch Andrea Hehnle, die über die Stiftung Kinderchancen das Schillers mit einem Grundstock an tollen Büchern ausstattet. Die Saulgauer Schwaaz Vere-Buchhandlung hat alles Gewünschte für uns bestellt. Damit bestücken wir nun erstmals im Schillers eine lange Lese-Tafel. Anschauen, reinlesen, vorlesen lassen ‐ es wird ein toller bunter Nachmittag werden für alle. Mit neuen, lohnenswerten Büchern in den Kategorien Comics, Bilder-, Kinder-, Jugend- und Sachbücher.

Dürfen sich die Kinder an diesem Nachmittag tatsächlich auf einen echten Esel im Schillers-Garten freuen?

Ja! Vroni Rotthaler vom Esel- und Schafhof in Sauldorf-Boll hat uns bei der Ortsbesichtigung drei Eselchen angekündigt: Don Camillo zieht die Bücherkutsche (wir glauben, dass er als Einziger lesen kann und somit ein wahrer Lese-Esel ist), und seine beiden Kollegen stehen ihm zur Seite. Die ganze Bande will natürlich in Wahrheit nur eines: grasen, grasen, grasen. Wir hoffen wirklich, dass sie sich gut benehmen und ihren Lese-Job gut machen (lacht). Tatsächlich ergibt das Wort Esel rückwärts ja „Lese“, und so ist unsere lustige Formel Esel+Lese=Fest entstanden.

Laut aktuellen Studien steht es nach wie vor nicht gut um die Lesekompetenz von Kindern und auch Jugendlichen. Wo sehen Sie hier die Hauptursachen für dieses Defizit? Kinder sind ja in aller Regel sehr neugierig auf ‐ kindgerecht konzipierte ‐ Geschichten und Bilder.

Mir scheint, es ist uns allen ein wenig die Selbstverständlichkeit verloren gegangen, mit Büchern, Geschichten und Gedanken die Herausforderungen der Welt zu bestehen. Und uns zu erholen! Gerade jetzt leben wir in einer wahnsinnig anstrengenden Zeit. Ein Buch erdet, lenkt ab, zentriert aber auch die Gedanken wieder. Und das Schönste: Bücher, Kinderbücher sowieso, eröffnen phantastische Welten und bauen ganz nebenbei Sprache und Wortschatz aus. Nicht umsonst haben die großen Literaten der Region alles gelesen, was ihnen in die Finger kam. Ernst Jünger zum Beispiel hatte überall in seinem Haus Lese-Stühle verteilt und las auch mal Horoskope oder Werbeprospekte!

Verraten Sie uns noch die nächsten Programmpunkte im Rahmen dieses Projektes?

Das Projekt „Ausdrucksweise“ sieht bereits seinem Abschluss entgegen. Wir sind uns im Bündnis der Projektpartnerinnen aber einig darin, dass wir weitere Schritte für mehr kulturelle Teilhabe in unserer Stadt tun wollen. Dazu fehlt uns noch ein organisatorischer Unterbau, den wir gemeinsam mit den Interessierten gerade zimmern. Für den Literatursommer Baden-Württemberg 2024 haben wir jedenfalls für große und für kleine Leute weitere tolle Schreib- und Lesefeste mit wunderbaren Schriftstellerinnen und Künstlern geplant. Und ja, wenn sie sich am Freitag gut benehmen, sind auch Don Camillo und seine Eselbande wieder mit dabei.