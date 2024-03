Mit enorm ausgedünntem Kader hat der TSV Bad Saulgau am vergangenen Samstag in der Handball-Verbandsliga auch sein letztes Auswärtsspiel der Saison verloren. Bei der SG Hebensberg/Lieberbronn unterlag Bad Saulgau mit 29:36.

Da mit Alexander Kilian und Dean Martin gleich beide Linkshänder ausfielen, musste sogar „Handballrentner“ Matthias Fuchs - ohne Training - nochmals einspringen. Und eins vorweg: Fuchs machte seine Sache mit fünf Treffern nicht schlecht. Youngster Felix Lang sprang ebenfalls ein und erzielte seine ersten Verbandsliga-Treffer.

Kuttler fliegt vom Platz

Am Ende war das aber zu wenig, um die Hausherren um ihre gefürchteten Rückraum- und Führungsspieler Timo Siemer, Noah Herda und Benjamin Hahnloser ernsthaft gefährden zu können. Auch Bad Saulgaus Spielmacher Marco Weisser, Rechtsaußen Moritz Schnell fielen verletzt oder krank aus. Außerdem schwächte sich der TSV mit insgesamt neun Zeitstrafen - bei vier für die Gastgeber - selbst. Die frühzeitige Disqualifikation des angeschlagenen Rückraumschützen Marc Kuttler (32.) und erneut zwei verworfene Siebenmeter taten das Übrige.

Es ging drunter und drüber bei den Bad Saulgauern. Kurz vor dem Pausenpfiff mussten mit Marc Kuttler, Patrick Fritz und Daniel Balan gar drei Akteure gleichzeitig wegen Fouls und Meckerns für zwei Minuten das Parkett verlassen. Das brachte auch Cheftrainer Thomas Potzinger „auf die Palme“. Er ärgerte sich über die ausgelassenen Möglichkeiten. „Wir waren zu undiszipliniert, hatten zu viele Fehlwürfe. Immer wieder gab's vor allem in der ersten Halbzeit die Möglichkeit, ran zu kommen, dann haben wir in den entscheidenden Phasen unsere Chancen nicht genutzt und die Bälle verworfen“, sagte Potzinger.

Gastgeber nutzen die Steilvorlage

Die Undiszipliniertheiten waren eine Steilvorlage für die Gastgeber, die diese Einladung trotz eines schnellen Treffers des TSV sofort annahmen und im zweiten Abschnitt ihren Vorsprung nach und nach vergrößerten. Von diesem Rückschlag erholte sich der Gast nicht mehr, kam in der Folge nie näher als fünf Treffer an die Platzherren heran.

„Es war natürlich sehr schwierig mit unserem sehr dünnen Kader. Spielmacher Niklas Gönner hat zwar alles versucht, war aber wegen einer Grippeerkrankung in dieser Woche noch stark angeschlagen, genauso wie Marc Kuttler. Moritz Schnell konnte erst gar nicht mit, ebenso Marco Weisser wegen einer Bänderdehnung. Er war zuletzt wieder hervorragend in Form“, bedauerte der Trainer.

Trainer sieht auch die Personalnot, aber...

„Dean Martin konnte wegen Knieproblemen nicht mit und Yannik Beutter und Alexander Kilian fehlten aus persönlichen Gründen. Unter diesen Umständen ist es extrem schwierig, zu bestehen“, sagte Potzinger. Er hoffe, dass die kranken und verletzten Spieler sich in den kommenden zwei spielfreien Wochen erholen und gesund zur Mannschaft zurückkehren, um doch noch den Abstieg abzuwenden.

Denn der TSV Bad Saulgau muss seine für den Klassenerhalt notwendigen Punkte in den letzten drei Heimspielen holen. Nächster Gegner ist am Samstag, 6. April um 18 Uhr in der Kronriedhalle der Tabellenvorletzte HSG Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf. Ein Endspiel. Gegen die HSG holte der TSV seinen in dieser Saison einzigen Auswärtspunkt.

TSV: Bakos, Schmid (beide im Tor), Dück (5), Schäfer (6/davon 2 Siebenmeter), Kuttler (1), Lang (1), Fritz (3), Fuchs (5), Martin, Kohler (2), Gönner (1), Jung (1), Balan (4).