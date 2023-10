Noch ist der TSV Sigmaringendorf-Laucherthal seit seinem Aufstieg zu Hause sieglos. Gegen die SGM SC Blönried/SV Ebersbach (Sonntag, 15 Uhr) soll sich das ändern. Auch darüber hat Regionalsportredakteur Marc Dittmann mit Sig’dorf-L.-Trainer Dieter Spähler (Foto: Verein) gesprochen.

Herr Spähler, Ihre Mannschaft ist noch ohne Heimsieg...

Leider sind wir noch nicht so heimstark wie in der Aufstiegssaison. Bis auf einen glücklichen Punkt gegen den FC Ostrach und den Zähler gegen Uttenweiler haben wir zu Hause leider noch nichts geholt.

Wie fällt Ihr Fazit der bisherigen Saison aus?

Mit Sicherheit war unser Spiel in Hundersingen und der Sieg dort unser bestes Saisonspiel bislang, auch spielerisch. Das 0:0 gegen Uttenweiler war von beiden ein Riesenspiel. Das Spiel gegen Ostrach ‐ als wir unseren einzigen Heimpunkt geholt haben ‐ hatte mit Bezirksligafußball nicht viel zu tun. Leider. Aber von beiden Mannschaften nicht. Was das Spiel am Sonntag bringt, werden wir sehen. Wir treffen mit Blönried/Ebersbach auf die Mannschaft der Stunde in der Liga. Riesenrespekt, was die derzeit abliefern.

Blönried/Ebersbach hat die letzten drei Spiele gewonnen (in Ostrach, gegen Altheim, in Ehingen). Für ihre Mannschaft gab es zuletzt ein 0:3 in Altheim.

Altheim hat seine Chancen gegen uns eiskalt ausgenutzt. Wir hatten in Altheim genauso vier, fünf Chancen und haben keine gemacht. Altheim macht eben aus vier, fünf Chancen drei Tore. Wir hatten gerade eine Druckphase, hatten die Chance auszugleichen, machen einen Fehler, Altheim kontert und macht das 2:0. Wir machen einfach derzeit zu viele Fehler im Aufbau oder in der Kette.

Wo sehen Sie derzeit die Hauptdefizite?

Wir müssen einfach mehr Präzision reinbringen. Wir machen zu oft Fehler im Spielaufbau, die Bälle sind nicht genau genug. Während das in der Kreisliga A nicht bestraft wird, wird so was in der Bezirksliga halt knallhart vom Gegner ausgenutzt. Außerdem ist unsere Chancenverwertung einfach nicht gut genug.

Und was sehen Sie als Ihre Hauptstärke an?

Nach dem Spiel in Altheim kam der Torwart der Altheimer auf mich zu und hat uns ein Kompliment gemacht. Er hat gesagt: Ihr hört nie auf zu kämpfen und wenn Ihr ein bisschen mehr Glück habt, geht das Spiel anders aus. Das freut einem dann auch, vielleicht mit ein paar Tagen Abstand. Und das kann ich bestätigen. Auch wenn wir in der 85. Minute mit 0:2 zurückliegen: Wir geben Vollgas.

Wir sehen uns insgesamt nach wie vor auf einem guten Weg. Wir hatten noch kein Spiel, in dem wir wirklich schlechter waren als der Gegner. Klar, das 1:5 gegen Ertingen hört sich deutlich an. Aber insgesamt gilt: Wir bleiben dran und hoffen, dass die Punkteausbeute besser wird.

Sie haben ja auch einige Ausfälle?

Hauptsächlich in der Offensive. Von den 120 Toren, die wir in der vergangenen Saison geschossen haben, fehlen mir quasi derzeit 60. Aber Joshua Menger kommt nach seiner Schulter-OP in der Rückrunde wieder zurück, Jannik Streich hatte eine Knieverletzung, ist aber gerade wieder dabei zurückzukehren. Er sitzt vielleicht am Sonntag auf der Bank. Felix Heimpel ist ja jetzt in Freiburg. Er kann nicht mehr jedes Spiel spielen, kommt aber ab und zu und war ja in Hundersingen unser entscheidender Spieler. Nicht nur wegen seiner zwei Tore. Max Mockler steht schon wieder im Kader, wie Julian von Koeding. Einige andere auch. Es wird also besser.

Und das Ziel bis zur Winterpause?

Langfristig wollen wir natürlich da unten rauskommen. Unser Ziel ist es, dass wir am Ende einen Platz über dem Strich stehen. Das wäre das Nonplusultra. Aber wir alle bleiben ruhig. Das Umfeld steht voll hinter uns. Es war klar, dass es schwer wird. Das habe ich immer gewusst und gepredigt.