Eins steht für Barbara D’Avino fest: Der Abschied für sie und ihr Personal vom Modegeschäft Ciao Moda in der Bad Saulgauer Fußgängerzone wird emotional. Die 65-Jährige hat den Ende des Jahres 2023 auslaufenden Mietvertrag nicht mehr verlängert. Jetzt sei es an der Zeit für ihre Familie, für ihre Hobbys und für Reisen. Einen Nachfolger gibt es bislang noch nicht.

Zwei Umzüge

„Der Anfang war sehr anstrengend“, sagt Barbara D’Avino. Dieser Anfang liegt mittlerweile 33 Jahre zurück, als sie 1990 das Modegeschäft Ciao Moda in der Fuchsgasse eröffnet hatte. Anstrengend deshalb, weil sie mit ihrem italienischen Ehemann an vielen Wochenenden neue Ware aus Italien einkaufte, gleichzeitig aber noch zwei kleine Kinder zu versorgen hatte. Nach zwei Jahren musste sie wieder ausziehen, war weitere vier Jahre an der Hauptstraße ‐ neben dem heutigen Eiscafé Venedig.

Die Vermieterin und ich waren uns auf Anhieb sympathisch. Barbara D'Avino

Es erfolgte der zweite und letzte Umzug in die Hauptstraße 80, wo damals ein neues Haus gebaut und Mieter gesucht wurden. Wegen des Erstbezugs und der guten Lage ‐ umgeben von Ärzten, Apotheken, Cafés, Bäckerei und Metzgerei ‐ gab es mehrere Bewerber, doch D’Avino erhielt den Vorzug. „Die Vermieterin und ich waren uns auf Anhieb sympathisch“, sagt D’Avino.

Kunden aus München

Der neue Standort in der Fußgängerzone sei für ihr Modegeschäft mit einer Verkaufsfläche von 115 Quadratmetern phänomenal gewesen. „Ich konnte mein Sortiment erweitern und für meine Kunden vor allem Anschlussgrößen zum Verkauf anbieten.“

Das sprach sich offensichtlich schnell herum, denn ins Modegeschäft Ciao Moda kamen immer mehr auswärtige Kunden ‐ sogar aus München und Stuttgart.

Sohn absolviert seine Ausbildung

Zu Beginn wagte sie den Versuch, auch Männerbekleidung ins Sortiment aufzunehmen. „Die nahm mir aber zu viel Platz weg, weshalb ich mich wieder ausschließlich auf italienische Frauenmode konzentrierte“, sagt D’Avino, die gerade in den ersten Jahren tatkräftig von ihrer Familie unterstützt wurde. Ein Sohn absolvierte seine Ausbildung bei ihr.

Sie erlebt viele Trends

Wer mehr als 30 Jahre erfolgreich ein Modegeschäft führt, erlebt zahlreiche Trends. D’Avino blickt wieder zurück auf ihre Anfänge. „Ich weiß nicht, wie viele Mäntel wir damals verkauft haben“, sagt sie und erinnert sich auch an die Zeit, als Stretchhosen so gefragt waren.

Es ist halt schon viel Leben auf der Strecke geblieben. Barbara D'Avino

Dass das Modegeschäft Ciao Moda so lange existieren konnte, „lag an den treuen Kunden und an meinem tollen Team“, ergänzt sie in aller Dankbarkeit. Und es liegt auch daran, dass D’Avino selbst ihren Beruf mit Leib und Seele ausgeübt und die persönliche Bindung zu ihren Kunden gepflegt hat.

Glück mit der Vermieterin

Außerdem habe sich unheimlich viel Glück mit ihrer Vermieterin gehabt. Während der Corona-Pandemie, als die Umsätze eingebrochen waren, kam ihr die Vermieterin mit einer Mietminderung entgegen. Dass sei nicht selbstverständlich gewesen, so D’Avino. Die Corona-Pandemie war außerdem der Zeitpunkt, als sie sich Gedanken über ihre Zukunft machte.

Viel Leben auf der Strecke geblieben

Ihr Entschluss reifte, das Modegeschäft aufzugeben und ihr Leben anders zu gestalten, „obwohl wir uns nach der Pandemie wieder schnell gefangen haben“. Aber irgendwann war ihr klar, ihr weiteres Leben in Haid mit ihrer Familie zu genießen, ihre Freizeit so zu gestalten wie sie möchte. „Es ist halt schon viel Leben auf der Strecke geblieben.“

Einen Wunsch hat sie noch

Definitiv Schluss sein wird Ende des Jahres, aber vielleicht auch früher, wenn der demnächst beginnende Abverkauf beendet ist. Denn neue Ware bestellt sie nicht mehr.

An ihrem letzten Öffnungstag fließen bei ihr sicherlich die Tränen ‐ und bei ihren Mitarbeiterinnen, die sich ebenfalls in den Ruhestand verabschieden. Einen Wunsch hätte D’Avino dennoch gerne erfüllt. „Dass es hier mit einem Textilgeschäft weitergeht.“ Das wird sie dann auch betreten ‐ zwischen Hausarbeit, Gartenarbeit und dem Spielen mit dem Enkelkind.