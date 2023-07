Dieses Bad Saulgauer Quintett hat nichts verlernt

Fünf Mastersschwimmer des TSV Bad Saulgau haben am vergangenen Wochenende an der Internationalen Bodenseemeisterschaft (IABS) auf der 50–Meter–Bahn im Freibad Konstanz teilgenommen. Insgesamt schwammen 257 Teilnehmer aus den drei Bodensee–Ländern um die Podestplätze.

Der jüngste Teilnehmer des TSV, Lukas Federspieler (Jg. 2004), schlug über 50 Meter Schmetterling in 31,42 Sekunden an und holte sich Platz 16 der Gesamtwertung. Über 50 Meter Freistil blieb er in 29,34 Sekunden unter den 30 Sekunden (Platz 24) und die 50 Meter Brust beendete er in 43,12 Sekunden (Platz 29). Der älteste Schwimmer der Bad Saulgauer, Cheftrainer Fabio Leone (Jg. 1995) und zuständig für den Nachwuchs, nahm sich der längeren Distanzen an und holte sich über 200 Meter Lagen den dritten Platz in 2:30,42 Minuten. Über die 100 Meter Freistil verfehlte er nur knapp die Ein–Minuten–Marke und wurde in 1:00,09 Minuten Zehnter. Über 100 Meter Schmetterling reichte es in 1:04,86 Minuten zu Platz neun.

Alessia Maile (Jg. 2003) schwamm über 50 Meter Freistil auf Platz sechs und blieb in 30,16 Sekunden nur knapp über der 30–Sekunden–Marke. Auf der längeren Distanz, über 200 Meter Lagen, blieb sie unter drei Minuten in 2:55,03 Minuten. Ebenfalls in Konstanz dabei waren Lisa Ruppert (Jg. 1997) und Marina Zoll (Jg. 1996). Beide nahmen für den TSV Bad Saulgau in Berlin bei den Deutschen Meisterschaften. In Konstanz starteten sie über die 50–Meter–Strecken — waren deutlich überrascht, wie gut es noch geht: „Wir hätten nie gedacht, dass es so schnell sein würde!“, sagten sie nach den 50 Meter Freistil fast unisono. Lisa Ruppert belegte in 30,83 Sekunden Rang elf, Marina Zoll erreichte in 32,40 Sekunden Platz 22. Beide starteten außerdem über 50 Meter Rücken (Lisa Ruppert: 37,83/9.; Marina Zoll: 38,01/10.). Zum Abschluss forderte Lisa Ruppert sich selbst noch über 50 Meter Schmetterling heraus und schlug in 34,95 Sekunden und als Zehnte an.

Aber nicht nur, um zu schwimmen kamen Sportlerinnen aus Bad Saulgau nach Konstanz: Lisa Meßmer und Lena Lenz, beide ebenfalls mehrfache Teilnehmerinnen für den TSV an Deutschen Meisterschaften, feuerten die einstigen Weggefährten an. Lena Lenz war vor kurzem selbst wieder ins Masters–Training in Memmingen eingestiegen.

Und sie hat klare Ziele: „An Masters–Wettkämpfen will ich auch wieder teilnehmen.“ Auch Lisa Meßmer scheint beim Zusehen wieder Lust auf Wettkämpfe bekommen zu haben. Sie erwägt einen Start für den TSV Bad Saulgau im Dezember bei den deutschen Mannschafts–Meisterschaften (DMS).