Es ist seine erste Fasnet mit großer Verantwortung: Andreas Arnold ist kommissarischer Zunftmeister der Dorauszunft Saulgau. Alleine gelassen wird er nicht. Sein Vize Florian Schmitt steht dem 40-Jährigen aus Bondorf zur Seite.

Die Dorauszunft Saulgau hat nichts dem Zufall überlassen. Als Anfang 2023 ihr Zunftmeister Raphael Osmakowski-Miller bekannt gab, als Bürgermeister für die Stadt Bad Saulgau zu kandidieren, traf sich im April der Zunftrat zu einer Klausursitzung, um im Falle eines Wahlsiegs von Osmakowski-Miller die Weichen für die Zukunft zu stellen.

Osmakowski-Miller hält sein Versprechen

Osmakowski-Miller wurde im Sommer 2023 zwar erneut für zwei weitere Jahre zum Zunftmeister gewählt, gab aber während des Wahlkampfs das Versprechen ab, das Amt des Zunftmeisters aufzugeben, sollte er zum Bürgermeister gewählt werden. Er wurde gewählt und hielt sein Versprechen. Sein Häs gibt er deshalb aber nicht, weil er weiterhin im Zunftrat bleibt.

Ich will meinen Vorgänger nicht kopieren, sondern ich selbst bleiben. Andreas Arnold

Andreas Arnold freut sich indes auf die erste Fasnet als kommissarischer Zunftmeister. „Mir wurde die Fasnet in die Wiege gelegt“, sagt Arnold, der von Kindesbeinen an in der Dorauszunft ist, zwölf Jahre lang Gruppenführer der Hexen war und 2020 in den Zunftrat gewählt wurde. Als kommissarischer Zunftmeister muss Arnold viele repräsentative Aufgaben erfüllen, Reden halten, gute Laune verbreiten. Aber auch darauf freut er sich.

Und er will auf seine eigene Art und Weise die Dorauszunft mit ihren knapp 2100 Mitgliedern führen. „Ich will meinen Vorgänger nicht kopieren, sondern ich selbst bleiben“, ergänzt Arnold.

Gruppenführer der Pelzteufel

Auch sein Vize Florian Schmitt kennt die Sulgamer Fasnet in- und auswendig, schließlich ist er seit Jahren Brauchtumsbeauftragter, war zuvor ebenfalls bei den Hexen, dann war er Dorausschreier und danach Pelzteufel, deren Gruppenführer er zwölf Jahre lang war, ehe er 2017 in den Zunftrat gewählt wurde.

Der 56-jährige Schmitt und Andreas Arnold werden die Dorauszunft aber gewiss nicht auf den Kopf stellen. Dazu gibt es keinen Grund. „Wir wollen die positiven Errungenschaften aus den vergangenen zehn Jahren fortsetzen“, sagt Schmitt.

Wir haben bei uns flache Hierarchien. Jedes Mitglied kann seine Anregungen und Ideen vortragen. Florian Schmitt

Davon gebe es seiner Ansicht nach jede Menge: der Kinderumzug, der Kinderball, die Jugendgruppen, die Jugenddisco, das Narrenmuseum, die Vorstellung der Häser und Gruppen in Schulen und Kindergärten, gleichberechtigte Frauen im Zunftrat.

„Wir haben bei uns flache Hierarchien. Jedes Mitglied kann seine Anregungen und Ideen vortragen“, ergänzt Schmitt, der ständig im Austausch mit Andreas Arnold ist, aber genügend Zeit damit verbringt, die Häser zu richten, Anträge bei der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) zu stellen - wie zuletzt für die Anerkennung des Brennfähnles als neues Familienmitglied der VSAN.

Viel für die Kinder

Speziell die Förderung des Narrensamens befürwortet auch Andreas Arnold. „Wir machen sehr viel für die Kinder.“ Er kenne viele Familien, die jahrelang der Dorauszunft fern geblieben seien, jetzt aber wegen ihrer Kinder wieder in die Zunft eingetreten seien. Dieser Weg soll fortgesetzt werden.

Arnold und Schmitt sind sich darüber bewusst, dass sie ab sofort mehr in der Öffentlichkeit und im Mittelpunkt stehen. Beide bleiben aber gelassen. „Wir haben ein sehr gutes Team um uns herum“, so Arnold, der sich deshalb auch vorstellen könnte, bei der Wahl des neuen Zunftmeisters 2025 zu kandidieren.

Neuer Oberbüttel

Aber erst einmal steht die Hausfasnet vor der Tür, die bizarr genug ist: Am Gompiga Donnschtig, 8. Februar, wird dem gewählten Zunftmeister Raphael Osmakowski-Miller als neuem Bürgermeister der Stadt Bad Saulgau der Rathausschlüssel abgenommen, obwohl er erst am 16. Februar vereidigt wird.

„Das ist schon eine einmalige Situation“, sagt Arnold, der die Befreiung traditionell dem Oberbüttel überlässt, der ebenfalls neu ist. Johannes Höninger folgt auf Dirk Riegger, der in der Martinisitzung 2023 seinen Rücktritt bekannt gegeben hatte.

Auch die Leitung der Martinisitzung am 11.11. gehört ab sofort zu den Aufgaben von Andreas Arnold. Auf die gewohnten Witze von Osmakowski-Miller will er aber verzichten.