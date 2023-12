Ein Entwurf des Festplatzes mit Wohnbebauung hat dazu geführt, dass der Bürgerausschuss in Sorge um das Bächtlefest war. Präsident Richard Frey schrieb sogar einen Brief an Bürgermeisterin Doris Schröter. Die Verwaltung klärt die Irritationen auf.

Bei der Podiumsdiskussion der „Schwäbischen Zeitung“ Bad Saulgau kurz vor der Bürgermeisterwahl hatte Bernd Gessler aus Bad Saulgau die Frage an Stadtbaumeister Roland Schmidt gestellt, wie denn zukünftig das Bächtlefest untergebracht werden könne, wenn Teile des Festplatzes mit Wohnungen bebaut würden? „Das ist schlicht und einfach falsch“, antwortete Schmidt.

Hintergrund seiner Bedenken

Gesslers Frage kam aber nicht aus heiterem Himmel. Hintergrund seiner Bedenken ist ein auf der Homepage der Stadt Bad Saulgau abgebildeter Entwurf für den städtebaulichen Wettbewerb des Wohnquartiers Mooshaupten. Auf dem Entwurf Phase II ist zu sehen, dass dort, wo beim Bächtlefest das Festzelt mit Biergarten und Außenbühne sowie die Imbissmeile stehen, eine Wohnbebauung eingezeichnet ist. Das Bierzelt ist in diesem Entwurf andernorts direkt neben der Stadthalle platziert und das gesamte Festgelände deutlich verkleinert.

Richard Frey, Präsident des Bürgerausschusses, kennt den Entwurf. Als er ihn zum ersten Mal gesehen und sich damit auseinandergesetzt hat, war er verwundert gewesen. Also setzte er sich direkt an seinen Schreibtisch, um Bürgermeisterin Doris Schröter mit einem zweiseitigen Schreiben im Namen des Bürgerausschusses damit zu konfrontieren. „Denn dieser Entwurf mit Wohnbebauung würde das Aus für das Bächtlefest bedeuten“, sagt Frey auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ Bad Saulgau.

Viel weniger Platz

Eine Wohnbebauung würde laut Frey dem Bächtlefest viel Platz weg nehmen. „Wir hätten dann geschätzt etwa zwei Drittel weniger Platz“, so Frey, der unter diesen Umständen keine Chance gesehen hätte, den Vergnügungspark unterzubringen, der sowieso schon klein gehalten werde. „Für richtige große Fahrgeschäfte gibt es gar keine Möglichkeiten.“

Frey könne sich überhaupt nicht vorstellen, dass das Bächtlefest vom Platz her eingeschränkt werde. „Wir haben in den vergangenen Jahr weiter die Infrastruktur ausgebaut und verbessert. Besser wie jetzt gerade geht es gar nicht“, ergänzt Frey, den der Entwurf auf der Homepage keine Ruhe gelassen habe,weshalb er sich an die Verwaltung wandte.

Anderer Standort unvorstellbar

Außerdem habe es offenbar Überlegungen gegeben, das Bächtlefest an einem anderen Standort zu veranstalten. „Wir haben hier alles direkt nebeneinander und kurze Wege“, so Frey. Die Veranstaltungsorte des Bächtlefests sind außer dem Festplatz auch das Oberschwabenstadion und die Stadthalle. „Es würde nicht funktionieren, wenn wir das Bächtlefest woanders hin verlegen müssten.“

Die Stadt Bad Saulgau ist überrascht, dass der Entwurf für Irritationen gesorgt hat. „Dieser Entwurf war eine völlig offene Ideenskizze ohne Substanz“, sagt Bad Saulgaus Pressesprecher Thomas Schäfers. Bei den Plänen gehe es einzig und allein um das Wohnquartier Mooshaupten, so Schäfers. Daher sei der auf der Homepage der Stadt abgebildete Entwurf auch nie konkretisiert und weiterverfolgt worden.

Die Stadt kann demnach den Bürgerausschuss und auch die Bad Saulgauer beruhigen. „Der Festplatz bleibt wie er ist“, ergänzt Schäfers. Auch ein anderer Standort für das wichtigste Fest der Bad Saulgauer sei nie in Betracht gezogen worden.