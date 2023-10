Auf ein großes Interesse ist die Kandidatenvorstellung für die Bürgermeisterwahl in Bad Saulgau am 12. November gestoßen. Etwa 1000 Bad Saulgauer kamen am Mittwochabend in die Stadthalle, um sich die Reden der beiden Bewerber Raphael Osmakowski-Miller und Roland Schmidt anzuhören. Was deutlich wurde? Es sind zwei grundverschiedene Charaktere.

Raphael Osmakowski-Miller

Raphael Osmakowski-Miller hat sich den Bürgern vorgestellt. (Foto: Nicole Frick )

Der gebürtige Bad Saulgauer gab bereits Anfang des Jahres bekannt, für das Amt des Bürgermeisters zu kandidieren. Es sei ein Vorteil gewesen, so früh gestartet zu sein, weil er dadurch mehr Zeit für Gespräche, Begegnungen und lebhaften Diskussionen gehabt habe. Seine Begeisterung für Kommunalpolitik habe ihn schon früh gepackt

. Der 53-Jährige ging in seiner Rede auch auf seine Arbeit als ehrenamtlicher Bürgermeister von Beuron ein. Dort sei es ihm gelungen, dass die kleinste Gemeinde im Landkreis Sigmaringen in den vergangenen zwölf Jahren mit insgesamt zwölf Millionen Euro gefördert wurde.

Der hauptberufliche Polizeibeamte verfüge zudem über ein gutes Netzwerk. „Dieses Netzwerk ist jedoch nichts wert, wenn es nur dem Einzelnen dient. Mir geht es darum, das bestmögliche Ergebnis für die Bürger zu erreichen, für die ich Verantwortung trage“, so Osmakowski-Miller.

Die drei Themenschwerpunkte seines Wahlprogramms sind die Gesundheitsversorgung, Bildung und Schulen sowie die Wirtschaftsförderung. Im Bereich Gesundheit will er ein Primärversorgungszentrum ‐ verbunden mit einer Gemeinschaftspraxis ‐ einrichten, die als Notfallambulanz zur Verfügung steht.

Die Wirtschaftsförderung müsse oberste Aufgabe eines Bürgermeisters sein. Er wolle in Zukunft vermeiden, dass Betriebe wie die Firma Jet-Line in Nachbargemeinden abwandern würden. „Leider geht die Gewerbesteuer nun nicht mehr an die Stadt Bad Saulgau“, sagte Osmakowski-Miller, der auch die Teilorte im Blick hat und ihnen einen höheres Budget in Aussicht stellt.

Osmakowski-Miller nannte unter anderem als weitere Ziele eine Landesgartenschau, ein Naturfreibad beim Hallenbad, eine höhere Qualität bei den Krämermärkten und einen Jugendgemeinderat.

Zur Finanzierung seiner Vorhaben sagte er: „Die Stadt Bad Saulgau gibt jährlich bis zu 500.000 Euro für Gutachten aus. Ich finde, das Geld wäre in die Menschen von Bad Saulgau und damit in die Lebensqualität viel besser investiert.“

Denn für ihn ‐ und so beendete er seine 30-minütige Rede ‐ sei die Bewerbung für das Bürgermeisteramt kein Karriereschritt, sondern eine Herzenssache.

Schwäbische.de-Fazit Solide und authentisch Raphael Osmakowski-Miller lieferte eine Rede, die von den meisten Bürgern so erwartet wurde: gut vorbereitet, oft einstudiert, solide, bürgernah, authentisch und emotional. Was geschickt von ihm war?

Weil die Verwaltung keine Fragen aus dem Publikum zuließ, beantwortete er selbst Fragen der Bürger, die er im Vorfeld von ihnen erhielt. Osmakowski-Miller packte allerdings alle Themen in seine Rede, um ja keine Zielgruppe zu vergessen. Etwas mehr Selektion hätte der Rede nicht geschadet.

Roland Schmidt

Roland Schmidt hat 30 Minuten Zeit, sich den Bürgern in der Stadthalle vorzustellen. (Foto: Dirk Thannheimer )

„Ich stehe hier und kann und will nichts anderes.“ So begann Bad Saulgaus Stadtbaumeister Roland Schmidt seine Rede, in der er ankündigte, im Falle eines Wahlsiegs mit seiner Ehefrau, einer Fachärztin für Allgemeinmedizin, nach Bad Saulgau zu ziehen ‐ in die Kernstadt oder in einen Teilort.

Ich bin vernarrt in das bürgerliche Engagement und die Ehrlichkeit der Menschen. Roland Schmidt

Es würde ihm eine große Freude bereiten, gemeinsam mit seiner Frau den letzten Berufsabschnitt in Bad Saulgau zu verbringen. Seit seinem Amtsantritt vor drei Jahren habe er sich mit Herz und Seele, Fleiß und Können um Bad Saulgau bemüht. „Ich bin vernarrt in das bürgerliche Engagement und die Ehrlichkeit der Menschen“, so Schmidt.

Drei Eigenschaften benötige Bad Saulgaus Bürgermeister, um die Herausforderungen, aber auch Chancen zu meistern: Mut, Zuverlässigkeit und vor allem Können ‐ Eigenschafte, die er habe. Der 53-Jährige bringe genügend berufliche Erfahrungen in der Stadtentwicklung und der Stadtplanung mit, „um Perspektiven zu entwickeln und Leuchtfeuer setzen zu können“.

Wir haben die passende Liegenschaft und die Planbetten im Krankenhausbedarfsplan gerettet. Roland Schmidt

Schmidt habe genügend Können, das er bereits in fast 30 Jahren Gremienarbeit und Bürgerbeteiligung bewiesen habe. Und auch in Bad Saulgau habe er Bauprojekte auf den Weg gebracht.

Er wolle sein Wissen und seine Fähigkeiten einsetzen, um die Bürger und den Gemeinderat zu begeistern. Dafür brauche es aber auch eine starke Verwaltung, eine zuversichtliche Verwaltung, die wie in anderen Betrieben auch ständig erneuert werden müsse.

Ein Schwerpunkt seines Wahlprogramms ist das Thema Gesundheit. Die Stadt habe die Deutungshoheit über das vor einem Jahr geschlossene Krankenhaus. „Wir haben die passende Liegenschaft und die Planbetten im Krankenhausbedarfsplan gerettet.“ Schmidts Idee? Die Stadt müsse aktiv werden, weshalb er Gründung eines kommunalen medizinischen Versorgungszentrums befürwortet.

Die Stadt müsse die Ärzte als Angestellte einstellen, „damit wir sie auch in die Fläche und die Teilorte schicken können“, so Schmidt. Es soll aber keine Konkurrenz zu den niedergelassenen Ärzten sein, sondern eine Entlastung für sie sein.

Die beiden Bürgermeisterkandidaten Raphael Osmakowski-Miller (links) und Roland Schmidt halten in der Stadthalle ihre Rede vor rund 1000 Bürgern (Foto: Dirk Thannheimer )

Schmidt will außerdem, „dass die Selbstverwaltung in den Teilorten gestärkt wird“. Bislang gebe es für die Teilorte im Rathaus keinen Ansprechpartner, weshalb Schmidt eine Geschäftsstelle einrichten will, die speziell die Belange der Teilorte vertrete.

Und auch die Jugend müsse wieder stärker beteiligt werden. Für die Kommunalwahlen im Juni 2024 stünden aber die Fraktionen in der Pflicht, sich zu verjüngen.

Er selbst charakterisiert sich als ein Mensch, der überlegt handle, leicht distanziert, aber immer gerecht sei ‐ so wie er es bei den Gesprächen mit den Vereinen über den Bau der neuen Halle erlebt habe. Einen Wunsch hätte er noch gerne erfüllt ‐, dass ihm die Wähler sein Vertrauen schenken.