Der Sozialausschuss hat sich in der öffentlichen Sitzung am vergangenen Donnerstag im Stadtforum gegen die Verwaltung durchgesetzt. Die Gebührenerhöhung für die Betreuung an den Grundschulen wurde von 50 Euro - so der Beschlussvorschlag der Verwaltung der Stadt - auf 40 Euro reduziert, je nach Buchung der Blöcke. Bislang wurde die Betreuung pauschal abgerechnet.

Empfohlene Artikel

An der Berta-Hummel-Schule und an der Grundschule in Renhardsweiler gibt es seit vielen Jahren die Angebote der Verlässlichen Grundschule und der Nachmittagsbetreuung.

Der Bedarf steigt

Der Bedarf ist in der Vergangenheit gestiegen - im Schuljahr 2023/2024 wurden 94 Kinder an der Berta-Hummel-Schule und 40 Kinder an der Grundschule Renhardsweiler betreut. Ab dem Schuljahr 2024/2025 ist wegen steigender Schülerzahlen mit einer noch größeren Nachfrage zu rechnen.

Nach derzeitiger Regelung kostet die Verlässliche Grundschule monatlich pauschal 25 Euro. Dieses Modell hat ab September keine Gültigkeit mehr. Oft wurden Kinder von ihren Eltern für die Blöcke der Frühbetreuung (7 bis 8.20 Uhr) und der Spätbetreuung (11.50 bis 13 Uhr) angemeldet, dann aber manchmal gar nicht in die Schule geschickt, sodass die Schule den Eltern hinterher telefoniert musste.

Bei dieser Struktur können die Eltern gezielt nach Bedarf buchen. Andreas Ruess

Die Struktur wurde nun dahingehend geändert, dass die Gebühren pro gebuchte Blöcke bezahlt werden, um eine tatsächliche Nutzung der Betreuungszeiten zu gewährleisten. „Bei dieser Struktur können die Eltern gezielt nach Bedarf buchen“, sagte Amtsleiter Andreas Ruess.

Eltern, die ihre Kinder für weniger Blöcke buchen, bezahlen demnach weniger Gebühren, Eltern - darunter auch viele Alleinerziehende oder zwei berufstätige Elternteile - die ihre Kinder für mehr Blöcke buchen, bezahlen entsprechend mehr. Insgesamt zehn Blöcke können von Montag bis Freitag gebucht werden.

Eine Gebührenerhöhung hält die Verwaltung aufgrund der zunehmenden Personalkosten durch das Haus Nazareth für notwendig. Darüber waren sich die Mitglieder des Sozialausschusses auch einig.

Gespräch mit Elternbeirat

Streitpunkt war aber die Höhe der Gebühren. Die Verwaltung schlug fünf Euro pro Block vor - demnach bei Buchung aller Blöcke 50 Euro. Das sei so mit der Schulleitung und dem Elternbeirat der Berta-Hummel-Schule in einem Gespräch vereinbart worden.

Die Grundschule Renhardsweiler erhielt keine Einladung, wofür CDU-Ausschussmitglied Sonja Halder, Ortsvorsteherin von Renhardsweiler, kein Verständnis hatte. „Ich dachte, wir sind eine Schule“, so Halder. Ruess räumte seinen Fehler ein.

Unter den Zuhörern saß auch Angelika Nusser, Elternbeiratsvorsitzende der Berta-Hummel-Schule, die bei Ruess’ Ausführungen den Kopf schüttelte und dann die Gelegenheit bekam, öffentlich dazu Stellung zu nehmen.

Es sei in Ordnung, dass die Gebühren erhöht würden, weil die Pauschale zu günstig sei. „Aber es stimmt nicht, dass der Elternbeirat und Schulleiterin Susanne Fröhlich dem Vorschlag von 50 Euro zugestimmt haben“, sagte Nusser. Die Vertreter der Schule wollten stattdessen eine Gebühr von vier statt fünf Euro pro Block.

Übereinstimmende Wortmeldungen

Die weiteren Wortmeldungen zeigten übereinstimmend, dass die Verwaltung mit ihrem Vorschlag von fünf Euro und in Summe dann 50 Euro scheitern würde. „Ich stimme dem Vorschlag der Verwaltung nicht zu. Wir erhöhen in den Kindergärten schon die Gebühren. Jetzt auch noch hier. So langsam wird die Kinderbetreuung zum Luxusangebot. Da gehe ich nicht mit“, sagte Jürgen Acker (CDU).

Ein klares Nein gab es auch von Elisabeth Gruber (Freie Wähler). „Eine Alleinerziehende zahlt bei 50 Euro dann doppelt so viel wie vorher. Das ist nicht gerecht. Und wir haben viele Familien an der Berta-Hummel-Schule, denen es so geht“, ergänzte Gruber.

Empfohlene Artikel Ganztagsbetreuung Ganztagsbetreuung darf Personal aufstocken q Bad Saulgau

Und auch Frederik Söder (SPD) lehnte den Vorschlag der Verwaltung ab. „Die grundsätzliche Gebührenerhöhung verstehe ich noch. Aber wenn Stadt und Schule bei 40 Euro einen Konsens finden, verstehe ich das überhaupt nicht.“

Söder stellte den Antrag, die Gebühr auf 40 Euro festzulegen. Sein Antrag wurde genehmigt - bis auf die Gegenstimme von Bürgermeister Raphael Osmakowski-Miller, der die neue Regelung mit fünf Euro für gerecht halte, „weil Eltern, die zum Beispiel nur zwei Angebote in Anspruch nehmen, nur zehn Euro bezahlen müssen“.