Zwei Wochen nach seinem Dienstantritt ist Raphael Osmakowski-Miller am Freitagabend im Dorfgemeinschaftshaus Fulgenstadt vor mehr als 500 Gästen in einer öffentlichen Gemeinderatssitzung als neuer Bürgermeister der Stadt Bad Saulgau vereidigt worden. Der 53-Jährige wurde zum Nachfolger von Doris Schröter gewählt, die nach 16 Jahren aufgehört hatte.

Sein Kindheitstraum

Mehr Motivation geht nicht: Sämtliche Redner wünschten Osmakowski-Miller in ihren Grußworten viel Glück, Kraft und Ausdauer für sein Amt als Bürgermeister seiner Heimatstadt. Mit dem Wahlsieg am 12. November 2023 erfüllte sich der Bad Saulgauer seinen Kindheitstraum und freute sich darüber, dass am Freitagabend unter den vielen Gästen nicht nur seine Familie, sondern viele Bürgermeister aus den Nachbargemeinden, zahlreiche Kommunalpolitiker, ehemalige Polizeikollegen sowie Freunde und Bekannte waren.

Der Kinderchor Bolstern und der Musikverein Fulgenstadt sorgen für die musikalische Unterhaltung während der Veranstaltung. (Foto: Dirk Thannheimer )

Vereidigt wurde Osmakowski-Miller vom CDU-Fraktionsvorsitzenden und Bürgermeisterstellvertreter Thomas Zimmerer, der sich eine symbolische Geste einfallen ließ, um die zukünftige Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat darzustellen. Die Stadträte bildeten einen Halbkreis und knüpften zusammen mit dem neuen Bürgermeister ein Band, das in seinem Amtszimmer sichtbar positioniert werden soll.

Das Band soll - so Zimmerer - ein Symbol für gegenseitigen Respekt sein und auch dafür, Meinungen jedes Einzelnen gelten zu lassen. Zimmerer gab Osmakowski-Miller mit auf den Weg, „auch bei schwierigen Entscheidungen eine Gemeinschaft zu bleiben und das Wohl der Stadt immer im Blick zu haben“.

Wille und Fleiß

Landrätin Stefanie Bürkle blickte indes noch einmal auf Osmakowski-Millers langen und anstrengenden Wahlkampf zurück, in dem aber einen großen Willen, Ausdauer und Fleiß bewiesen habe, um sein Ziel zu erreichen, das sich der neue Bürgermeister bereits als Viertklässler gesteckt hatte. Es war nicht das erste Mal, dass Osmakowski-Miller versucht hatte, Bürgermeister zu werden.

Er muss nun ein Wir-Gefühl schaffen und auch Kompromisse führen können. Stefanie Bürkle

Trotz seiner Wahlniederlagen in Boms und Ostrach sei er immer wieder aufgestanden. „Er muss nun ein Wir-Gefühl schaffen und auch Kompromisse führen können“, sagte Bürkle über Osmakowski-Miller, einen manchmal auch unkonventionellen Kommunalpolitiker. Wenn er zur Tür herausgeschickt worden sei, sei er zum Hintereingang wieder hereingekommen.

Mehr als 500 Gäste sind im Dorfgemeinschaftshaus in Fulgenstadt. (Foto: Dirk Thannheimer )

Für die Verwaltungsgemeinschaft Bad Saulgau-Herbertingen und die Bürgermeister des Landkreises Sigmaringen sprach Herbertingens Bürgermeister Magnus Hoppe, der seinen neuen Amtskollegen als harten Kämpfer bezeichnete - was wiederum ein Vorteil für die Stadt Bad Saulgau bedeuten könnte. Hoppes Ratschläge an Osmakowski-Miller: Er soll stets das Große und Ganze im Blick haben und einen kühlen Kopf behalten. Und er müsse wissen, dass er es nicht jedem Bürger recht machen könne.

Auf seinen Wunsch hin ließ sich Osmakowski-Miller von Dekan Peter Müller segnen, der Osmakowski-Miller einen Korb mit Wünschen überreichte und hofft, dass er viel bewegen würde. „Ich weiß, dass ihm die Stadt sehr am Herzen liegt“, so Müller. Er benötige aber auch genügend Ruhepausen für dieses Amt.

Festbändel gratis

Denn Bad Saulgaus neuer Bürgermeister wird viele Termine in seinen Kalender eintragen müssen. Ein Termin ist aber gesetzt: der Fassanstich beim Bächtlefest am 11. Juli. Von Richard Frey, Präsident des Bürgerausschusses, erhielt er ausnahmsweise vier Festbändel gratis - mit den Nummern 12,11,20 und 23.

Frey ist indes von einer konstruktiven Zusammenarbeit zwischen Osmakowski-Miller und den Vereinen überzeugt, schließlich führte Osmakowski-Miller die Volleyballabteilung des TSV Bad Saulgau in die Bundesliga, ist seit jeher bei der Nikolausgilde und in weiteren Vereinen verwurzelt.

Thomas Zimmerer (rechts) vereidigt Raphael Osmakowski-Miller. (Foto: Dirk Thannheimer )

Weingartens Oberbürgermeister Clemens Moll ist in Bad Saulgau aufgewachsen und kennt Osmakowski-Miller schon seit seiner Kindheit. Eine Anekdote an diesem kurzweiligen Abend musste er loswerden. Als er als Knecht Ruprecht mit Osmakowski-Miller als Nikolaus eine Familie in Steinbronnen besuchen wollte, sei in Bondorf der Sprit ausgegangen. Das rote Lämpchen für den leeren Tank sah Osmakowski-Miller zwar, dachte aber, der Sprit würde noch ausreichen. Moll hob die Stärken seines Jugendfreunds hervor. „Er trägt das Herz am richtigen Fleck und ist ein Menschenversteher.“

Nicht vom diplomatischen Dienst

Polizeipräsident Uwe Stürmer betitelte den früheren Polizeihauptkommissar sogar als „oberschwäbisches Unikat“. Als Polizist habe Osmakowski-Miller aber ein waches Auge für Themen wie kommunale Kriminalprävention oder Jugendschutz, wovon die Stadt Bad Saulgau nur profitieren könne.

Weil aber Osmakowski-Miller von seinem Naturell her nicht gerade vom diplomatischen Dienst sei, gab er ihm noch einen Warnhinweis mit. Immer wenn sich Stürmer aufgeregt habe, flocht er aus zurückgeschnittenen Rebstöcken eine Kugel, die beruhigend auf ihn wirkte. Diese Kugel soll neben dem Band des Gemeinderats nun ebenfalls ihren Platz im Büro des neuen Bürgermeisters bekommen.