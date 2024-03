Nach der Nominierungsversammlung für die Kommunalwahl am 9. Juni stehen 14 Kandidaten auf der Liste der Grünen, darunter sieben neue Kandidaten. Angeführt wird die Liste von der Fraktionsvorsitzenden Marika Marsovszki. Sie will die vier Sitze im Gemeinderat nicht nur verteidigen.

Marika Marsovszki ist nach der Nominierungsversammlung zufrieden. „Wir bilden auf unserer Liste einen Querschnitt der Gesellschaft ab. Die Kandidaten stehen mit ihren Kompetenzen, Interessen und Lebenserfahrungen für eine große Vielzahl der Menschen in unserer Stadt.“

Viele Gespräche mit den Mitgliedern

Dass 14 Bürger für die Grünen in der Kernstadt und in de Teilorten kandidieren, führt sie unter anderem darauf zurück, „dass wir viel im Gespräch mit unseren Mitgliedern sind - auch bei unserem regelmäßigen Grünen-Stammtisch“, ergänzt Marsovszki, die bei der Kommunalwahl 2019 zum ersten Mal für den Gemeinderat kandidierte und auf Anhieb in das Gremium gewählt wurde.

Marsovszki löste Ende 2022 Wolfgang Lohmiller als Fraktionsvorsitzenden ab, der aus gesundheitlichen Gründen und seinem Alter aus dem Gemeinderat ausgeschieden war.

Für Lohmiller rückte Heike-Anita Nabholz nach. Zur Grünen-Fraktion im Gemeinderat gehören außerdem Martina Boos und Michael Köberle.

Für Marika Marsovszki stand indes schnell fest, nach ihrer ersten Amtsperiode erneut für den Gemeinderat zu kandidieren. „Es macht mir Spaß. Man kann mitreden, etwas bewegen und Anträge stellen. Wir sind das Sprachrohr für die Bürger“, so Marsovszki.

Die Kehrseite der Medaille

Sie lernte aber auch die Kehrseite der Medaille kennen. „Diese Langwierigkeit der Prozesse habe ich unterschätzt. Mir dauert es manchmal viel zu lange“, ergänzt Marsovszki, deren Kritik sich nicht an die Bad Saulgauer Verwaltung richtet, sondern an die deutsche Bürokratie. „Es ist schon schade, dass uns oft die Hände gebunden sind.“

Von den 14 Kandidaten standen bei der Kommunalwahl 2019 drei Kandidaten auf der Liste, die es aber nicht in den Gemeinderat schafften - Karl Boos, Roman Rist und Peter Braungardt. „Sie versuchen es einfach nochmal“, so Marsovszki, die froh darüber ist, insgesamt sieben neue Kandidaten für die Liste der Grünen gefunden zu haben: Ihr Mann Udo Klöthe, Simon Hausmann, Herbert Fischer, Manfred Zoberbier, Felix Kieferle, Henrike Müller und Eugen Stehle.

Das ist eine gute Mischung. Marika Marsovszki

„Das ist ein gute Mischung“, ergänzt Marsovszki. Alle 14 Kandidaten würden gerne etwas für die Stadt bewegen und die Interessen der Grünen im Gemeinderat vertreten.

Marika Marsovszki wünscht sich indes mindestens einen Sitz mehr. „Das Verteidigen der vier Sitze ist unser Minimalziel.“ Und sie begründet ihre Hoffnung damit, „dass wir gute Arbeit gemacht haben, die von den Bürgern auch wahrgenommen wurde“, so Marsovszki.