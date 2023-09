Bürgermeisterkandidat Raphael Osmakowski-Miller hat die erste Hürde für seine Kandidatur genommen. Er sammelte 25 Unterstützungsunterschriften, die Bewerber neuerdings aufgrund des veränderten Kommunalwahlrechts zum 1. August brauchen.

Prüfung erfolgt durch Wahlausschuss

Osmakowski-Miller, der bereits seine Bewerbung abgegeben hat, verteilte am vergangenen Samstag mit seinen Helfern die Wahlflyer an die Bürger und ließ seine Helfer im Anschluss daran auf einem Formblatt unterschreiben. Der Wahlausschuss prüft dann am Ende der Bewerbungsfrist am Montag, 16. Oktober, ob die 25 Unterstützer auch alle wahlberechtigt sind.

Gute Regelung

Die Anzahl der Unterstützer hängt von der Größe der Stadt ab. „Ich will in den kommenden Wochen noch weitere Unterstützer unterschreiben lassen“, sagt Osmakowski-Miller, der in den vergangenen Wochen in allen Bad Saulgauer Ortsteilen war, um mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. Unterstützt werden kann indes nur ein Bewerber. Das veränderte Kommunalwahlrecht soll verhindern, dass nicht ernstzunehmende Kandidaten ohne großen Aufwand für das Amt des Bürgermeisters kandidieren können. „Das ist eine gute Regelung“, so Osmakowski-Miller, der seinen Wahlkampf in den folgenden Wochen in der Kernstadt und regelmäßig auf dem Wochenmarkt fortsetzen wird.

Senkung des Mindestalters

Eine weitere Neuerung des Kommunalwahlrechts ist die Senkung des Mindestalters für eine Kandidatur von 25 auf 18 Jahre. Außerdem wird das derzeit bestehende Maximalalter von 68 Jahren gestrichen. Und noch eine Veränderung gibt es: Sollte nach dem ersten Wahlgang kein Gewinner feststehen, kommt es im zweiten Wahlgang zu einer Stichwahl der beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen.