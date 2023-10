Für den 9. Unternehmerabend am vergangenen Mittwochabend im Alten Kloster hat sich die Stadt Bad Saulgau für ein Thema entschieden, das gleichzeitig Chancen, aber auch Risiken birgt: die Künstliche Intelligenz (KI).

Referent war Reinhard Stolle, der sich beruflich seit vielen Jahren schwerpunktmäßig mit der KI auseinandersetzt und hin- und hergerissen ist, ob nun KI die Lösung für alle Probleme oder eine Gefahr für die Menschheit ist. Der Titel seines Vortrags vor etwa 90 Besuchern lautete: „Weltherrschaft ohne Führerschein? Zur aktuellen Entwicklung der KI“.

Schachspieler verliert gegen Computer

Wer kennt noch Garri Kasparow? Er war einer der besten Schachspieler aller Zeiten, führte jahrelang die Weltrangliste an. 1997 trat er in seinem wahrscheinlich spektakulärsten Spiel seines Lebens gegen den ersten Schachcomputer an, Deep Blue. Kasparow verlor die Partie, obwohl er die Ehre der Menschheit verteidigen wollte.

KI kann nicht den gesunden Menschenverstand ersetzen. Reinhard Stolle

Doch der Schachcomputer Deep Blue war Kasparow überlegen, weil er 200 Millionen Züge pro Sekunde ermitteln konnte. Was der gebürtige Bad Saulgauer zu Beginn seines Vortrags damit sagen wollte? „Die Anfänge von KI liegen sehr lange zurück.“ Die Anfänge, so der gebürtige Bad Saulgauer, seien logische Schlussfolgerungen gewesen.

Abitur am Störck-Gymnasium

Stolle, der nach seinem Abitur 1987 am Störck-Gymnasium sein Informatikstudium an der Universität Erlangen-Nürnberg absolvierte, war in verschiedenen leitenden Funktionen bei BMW in den Bereichen Software-Architektur, Fahrerassistenz und KI tätig.

Deshalb thematisierte in seinem Vortrag auch das autonome Fahren. Namhafte Automobilhersteller hatten vor sechs, sieben Jahren das autonome Fahren mit Roboterautos ab dem Jahr 2020 prophezeit, weil die KI sich so rasant entwickeln würde.

Keinen Zugang zur Welt

Nicht eine einzige Vorhersage traf bisher ein. „KI hat keinen Zugang zur Welt“, sagte Stolle. Sie könne im Verkehr einfache Aufgaben lösen, sie könne ein Tür öffnen, sie könne ein Auto trainieren, damit es von alleine fährt und sie könne etliche Verkehrssituationen simulieren.

„Aber KI kann nicht den gesunden Menschenverstand ersetzen, wenn plötzlich ein Kind vor ein Auto läuft“, ergänzte Stolle. So etwas könne die KI trotz Forschung und fortgeschrittener Technologie nicht erkennen.

Hilfe beim Formulieren

Und Stolle weckte außerdem das Interesse der Unternehmer mit dem Sprachprogramm Chat GPT, das künstliche Intelligenz einsetzt, um mit Nutzern über textbasierte Nachrichten und Bilder zu kommunizieren. Chat GPT trainiert drei Billionen Wörter, für die ein Mensch 20.000 Jahre bräuchte, um sie lesen zu können. Chat GPT, so Stolle, helfe beim eloquenten Ausformulieren und beim Übersetzen.

Auf Quellen prüfen

Das für die Nutzer noch kostenlos erhältliche Programm ist aber auch nicht fehlerfrei, „weshalb ich auch bei ChatGPT Bauchschmerzen habe“. Denn in Naturwissenschaften beispielsweise müsse stimmig und mit großer Präzision gearbeitet werden. „ChatGPT plappert manchmal einfach nur Quatsch“, sagte Stolle, der deshalb empfiehlt, Texte von ChatGPT zu hinterfragen, sie auf Quellen zu prüfen. Denn ChatGPT ist in seinen Fähigkeiten eingeschränkt.

Verzerrte Realität

Das gelte auch für die Bildverarbeitung durch KI, deren Fotos oft die Realität verzerren würden, weshalb immer mehr Fake News kursieren. Stolle wog in seinem knapp 45-minütigen anschaulichen Vortrag Pro und Contra der KI gleichermaßen ab. Seine Botschaft am Ende kam bei den Besuchern deutlich an. „KI muss für die Menschen und die Welt was besser machen.“