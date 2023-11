„Bad Saulgau tanzt“ heißt der Titel der Musiknacht am Freitag, 17. November, ab 21 Uhr (Einlass 20 Uhr) in neun Bad Saulgauer Gaststätten, in denen DJ’s auflegen. Die Karten kosten zwölf an der Abendkasse, zehn Euro im Vorverkauf und für alle Gäste des Seestübles Wagenhausen ermäßigt sieben Euro.

Kostbar, DJ Philhouse: Seit 2011 ist DJ Philhouse in Clubs, auf Partys und Festivals in Süddeutschland, Österreich, Italien und Kroatien vertreten. DJ Philhouse alias Philipp Glöckler, geboren 1989 in Ulm, war schon in jungen Jahren ein begeisterter Musiker. Die langjährige Ausbildung auf verschiedenen Instrumenten hat sein musikalisches Feeling geprägt.

Haus am Markt, DJ Caspa: Sowohl live als auch auf seinen Mixveröffentlichungen versucht DJ Caspa immer seine Zuhörer auf eine eigene Art in den Bann zu ziehen. Dies gelingt ihm in seinen Mixes durch eine Art musikalische Hörspiele mit Storytelling-Hintergrund.

Fumee Lounge Bar, Sandar Sanchez: Sandar Sanchez ist ein absolutes Schwergewicht der süddeutschen House- und Technoszene. Seine Homebase ist der seit 1984 bestehende Club Douala in Ravensburg. Sein Name zierte im laufe der Jahre unzählige Line Ups nationaler sowie internationaler Clubs, Open-Airs und Festivals der Szene.

Franziskaner, DJ Elle: Gute Laune ist beim erfahrenen DJ Elle Programm. Er stellt sich musikalisch perfekt auf die Gäste ein. Mit dezenter Moderation und flüssigen Übergängen wird er das Franziskaner in einen Hexenkessel verwandeln.

Böhser Onkel, DJ Paulaner: Paul Schreiber alias DJ Paulaner ist schon seit den späten 80er-Jahren an den Turntables unterwegs und hat schon in den Boomzeiten des Hard and Heavy in zahlreichen Rockdiskos in ganz Deutschland und darüber hinaus aufgelegt.

Zum Sternen, DJ Kaufe: DJ Kaufe ist ein Garant für allerbeste Partystimmung. Er wird mit Apres-Ski.Hits für schwingende Tanzbeine sorgen.

Gottis, David Delane: David Delane aus Heilbronn ist Red Bull 3Style Champion (2018). Bereits 2015 holte er sich beim 3Style den zweiten Platz und gewann ein Jahr zuvor den G.T.A DJ Contest in der Schräglage Stuttgart.

Tennessee Saloon, Vinyl Junkie: In seinem 90er und 2000er DJ-Set kombiniert er Pop, Rock, Classics, Latin und Club-Classics durch gekonntes Hip Hop-Mixing. Clubsound für alle, ohne Genre-Bindung. Keine One-Man-Wonder-Show, sondern gute Laune, Spaß und Gespür für das Publikum.

No Name, DJ Fettnan: DJ Fettnan aus Stuttgart wird im No Name für feinste Musik aus den 80er-Jahren sorgen.