Der Stern kommt vom Dach: Eberhard Uhl schließt als Geschäftsführer am Samstag, 30. September, sein Mercedes-Autohaus an der Herbertinger Straße in Bad Saulgau. Das VW-Autohaus Uhl nebenan nutzt in Zukunft das Gebäude für seine Zwecke. Die Kunden wurden bereits über die Schließung zum Monatsende schriftlich informiert. Die Reaktionen darauf? „Sie sind alle sehr traurig“, sagt Eberhard Uhl.

Es gibt viele Gründe

Eberhard Uhl begründet die Schließung des Mercedes-Autohauses mit dem Fachkräftemangel, mit Veränderungen im Vertragswesen der Daimler AG ‐ unter anderem der Spartentrennung von Lkw und Pkw ‐ und mit einer fehlenden Nachfolgeregelung.

„Eine betriebswirtschaftliche Fortführung des Mercedes-Servicebetriebs ist unter diesen Umständen und unserer Betriebsgröße nicht mehr möglich“, sagt der 68-Jährige.

Überforderte Bürger

Uhl führt indes weiter aus, „dass die äußeren Bedingungen nach Corona unser Bewusstsein und unsere Werte verändert haben“. Nicht nur sein Autohaus, sondern insgesamt viele Betriebe würden das Problem haben, dass das Verhältnis Rechte und Pflichten nicht mehr im Gleichgewicht stünde.

„Kriege, Rezession, Bürokratie, verpasste Digitalisierung und vieles mehr überfordern die Bürger und die Wirtschaft“, ergänzt Uhl.

Zu viele Regeln

Immer mehr Kunden seien ins Mercedes-Autohaus gekommen, weil sie mit der Vielfalt der Systeme und der Bedienung des Fahrzeugs nicht mehr klar kommen würden. „Jede Innovation erzeugt eine Vielzahl neuer Probleme. Ähnlich sieht es mit unserer EDV aus, die weltweit mit immer größeren Datenvolumen, Anwendungen und Kosten gewachsen ist und somit immer höhere Anforderungen an die Mitarbeiter stellt“, ergänzt Uhl.

Bedeutet für sein Unternehmen: „In unserer Buchhaltung haben wir etwa 2000 Konten und etwa 3800 Prüfregeln. Spätestens hier winken Bewerber für die kaufmännische Verwaltung ab“, so Uhl. Von den etwas mehr als 20 Mitarbeitern, die im Mercedes-Autohaus beschäftigt waren, wechseln einige zum VW-Autohaus Uhl.

Richtiger Zeitpunkt

Das Mercedes-Autohaus in Bad Saulgau ist ein Unternehmen mit langer Tradition und ein bedeutender Ausbildungsbetrieb der Stadt Bad Saulgau. Karl Uhl gründete 1958 das Unternehmen mit einer Tankstelle und einer Automobilwerkstatt.

1959 eröffnete er Vertriebswerkstätte für Pkw und Nutzfahrzeuge der beiden Marken Mercedes-Benz und DKW. Karl Uhls Sohn Eberhard ist seit mehr als 40 Jahren in der Branche tätig. „Damals war alles noch einfacher“, sagt er. Heute gebe es bei den Herstellern nicht einmal mehr einen klaren Ansprechpartner.

„Die Kfz-Branche fusioniert, um mit großen Betrieben den zukünftigen Herausforderungen gerecht zu werden“, ergänzt Uhl, für den der richtige Zeitpunkt gekommen sei, um aufzuhören, wobei er mindestens ein Jahr lang damit beschäftigt sein wird, sämtliche Geschäftsvorgänge abzuwickeln. Die Verabschiedung von seinen langjährigen Kunden „tut mir natürlich in der Seele weh“.

Radwechsel ist organisiert

Die Immobile des Mercedes-Autohauses steht indes nicht lange leer. Günter Osswald, Geschäftsführer des VW-Autohauses Uhl, mietet ab 1. Oktober die Räume für seinen Gebrauchtwagenmarkt und als zusätzliche Lagerflächen.

„Damit ist die Platzproblematik des VW-Autohauses auch gelöst“, so Uhl. Kunden, die ihre Reifen im Mercedes-Autohaus eingelagert haben, brauchen sich keine Sorgen um den Radwechsel machen. Er wird durch das VW-Autohaus abgewickelt.

Und was macht Eberhard Uhl? Er verabschiedet sich nach 43 Jahren als Geschäftsführer in den Ruhestand ‐ mit Wehmut: „Vielen Dank für das jahrelange Vertrauen und die Treue.“